Javi Lara: «El fútbol siempre será un deporte de personas y nunca de máquinas»

Según se aprecia en las imágenes de televisión, el balón golpea en el brazo del futbolista celeste mientras corre hacia atrás. Las manos son involuntarias, pero la presencia de un rival cerca de la trayectoria del balón fue interpretado como infracción por el responsable del videoarbitraje. Horas después del encuentro, Javi Lara reflexionó en sus redes sociales con un ‘post’ que tituló: «El fútbol siempre será un deporte de personas y nunca de máquinas».

«No conozco a ningún jugador que corra sin brazos (en dirección a su propia portería), y no culpo al árbitro [el navarro Prieto Iglesias] porque a lo mejor, yo en su lugar, viendo la imagen parada, también señalaría penalti. Porque pitarlo no lo ha pitado él, se ha limitado a seguir una orden», comenzó relatando el futbolista andaluz.

El interior diestro considera que «en vez de ayudar a los árbitros, a veces se les perjudica más» ya que, en su opinión, «no tienen respaldo para decidir según su criterio de campo, que es el criterio real». «Y lo peor –añade Lara– es que tengo la sensación de que esto me puede pasar todos los partidos, pero ojalá la próxima vez nos toque a favor, aunque ese día también diré que no es penalti porque no hay intención de nada». El veterano futbolista celeste añade en su publicación digital que si sus manos fueron consideras penalti, «imagino que tocará pitar este también».

Javi Lara, titular en las cinco últimas jornadas ligueras, concluye su manifiesto dando la «enhorabuena» a sus compañeros por «el gran trabajo sin recompensa» ante el líder, y agradece a los aficionados que ayudasen al equipo «hasta el final». «Os hemos sentido muy cerca, seguro que en próximo partidos, unidos como hoy, llegarán mejores resultados», concluyó.