El VAR se alía con el líder para frenar a un valiente Ibiza

La UD Ibiza vio ayer frenada su racha de resultados frente a la UD Almería tras encajar un gol de penalti decretado por el VAR, poco antes del descanso, que deslució la excelente puesta en escena del debutante contra el poderoso líder en el encuentro celebrado en un abarrotado estadio de Can Misses (0-1). El conjunto de Juan Carlos Carcedo mereció mejor fortuna frente al conjunto de Rubi, que no logró imponer nunca su autoridad ante el mejor debutante de la categoría. El gol de Dyego Sousa desde los once metros declinó la balanza en un choque que sirvió para poner fin a la racha triunfal del conjunto celeste tras cinco partidos sin conocer la derrota, pero también para certificar el gran rendimiento de una escuadra tan competitiva como solidaria en el esfuerzo.