El CD Ibiza cargó este viernes contra la UD Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza remitiendo a los medios de comunicación por la tarde sendos comunicados para denunciar los agravios a los que aseguran que se está viendo sometido el club rojiblanco.

Desde la entidad que preside Antonio Palma hicieron constar, a través de un escrito en respuesta a la comunicación mantenida ayer con la UD Ibiza, que la Junta Directiva del CD Ibiza manifesta que el presidente del club celeste, Amadeo Salvo, «no se fía de las declaraciones» de su presidente Antonio Palma de que realizó «el pago por el uso y mantenimiento de la parte central del campo de Can Misse-3».

«La orden de pago se llevó a cabo en el día de ayer (por el jueves), y para demostrar la buena fe de nuestro presidente hemos mandado a su abogado el justificante de pago, algo que vemos insólito», recalcan en su comunicado desde la entidad rojiblanca.

Asimismo, desde el CD Ibiza afirman que Amadeo Salvo dice en su carta que «con independencia de que se haya pagado o no, el CD Ibiza no podrá entrenar más de una vez esta semana», añadiendo además que «para colmo de falta de espíritu deportivo, considera que el CD Ibiza entrenó en el día de ayer (por el jueves), cuando todo el mundo ha podido ver en qué condiciones se hizo tal entreno». «Esto pone de manifiesto las declaraciones de nuestro presidente cuando reitera que el problema del pago no es un problema, es solo una excusa», continúan alegando desde el CD Ibiza.

En este sentido, desde la entidad rojiblanca insisten en que «la única intención que tiene el CD Ibiza es la de mejorar deportivamente y para ello es necesario poder entrenar en el Campo de Can Misses 3 los días necesarios para completar una buena preparación del próximo partido».

Por ende, desde el CD Ibiza señalan que «la UD Ibiza no cumple el convenio que durante tanto tiempo defendió», al tiempo que instan a a la concejala Elena López a que haga unas declaraciones en portada exigiendo a Amadeo Salvo que cumpla con el convenio».

Contestación al Ayuntamiento

Asimismo, el CD Ibiza quiso aclarar al Patronato Municipal Deportes y en especial a la concejala de Deportes, Elena López, que «han llegado a la conclusión» de que «no son ecuánimes y neutrales», al tomar partido por la UD Ibiza, «reprochando la actuación de su club en los acontecimientos sucedidos» el jueves, «basándose únicamente sobre las informaciones recibidas por parte de la UD Ibiza» y «sin solicitar su versión de los hechos para contrastar sus alegaciones» sobre si podían o no entrenar el jueves 11 y «el por qué» entrenaban «ese día y no otro».