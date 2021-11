Antonio Palma, del CD Ibiza: «No creo que nadie esté contento con lo que ha pasado»

Desde la serena calma que aporta el discurrir de las horas, Antonio Palma, presidente del CD Ibiza, echa la vista atrás y desgrana con frialdad las causas de lo acontecido este jueves en Can Misses-3, donde se produjo un enfrentamiento directo de intereses con la UD Ibiza. El máximo dirigente del club rojiblanco reconoce que la trifulca que se produjo entre miembros de ambas entidades es algo que «no debe repetirse nunca», aunque defendió las reivindicaciones de su entidad. «No creo que nadie esté contento con lo que ha pasado. La imagen dada es mala para todo el mundo. Espero que lo sucedido en Can Misses-3 este jueves haya supuesto un punto de inflexión extremo y decisivo y que, a partir de ahora, las cosas vayan cambiando y mejorando», afirma el presidente del CD Ibiza, antes de proseguir: «Nosotros solamente hemos mostrado nuestro descontento con el convenio que se firmó, pero, a partir de ahí, cada uno debe continuar con sus cosas, haciendo fútbol con sus equipos y dejando que el que tenga que decidir decida si nos hemos equivocado o no. Pero lo que pasa es que parece que esto no es así, que no se limita a eso y que la decisión que nosotros tomamos de poner la denuncia ha enojado a mucha gente y que nos lo están haciendo pagar. Y eso es lo que yo encuentro mal porque pienso que todos nos deberíamos de esperar».

En este sentido, Antonio Palma puso en valor el importante colectivo social al que representa el escudo del CD Ibiza y su preocupación por la complicaciones y dificultades a las que se enfrenta el club en su día a día.

«En el CD Ibiza no es un club pequeñito de nada. Somos más de 400 familias, con 300 niños en nuestra base, más de 50 jugadores y jugadoras entre el fútbol y el fútbol sala, hay directivos, patrocinadores, técnicos y muchos profesionales que están dándolo todo. No es cualquier cosa. Y yo creo que también se le debe tener un poco de respeto a eso», subraya el dirigente rojiblanco, al tiempo que añade sobre el contencioso existente: «Es posible que nos equivoquemos, pero también que el Ayuntamiento y la UD Ibiza sean los que se equivocan. Como no sabemos quién es el que se equivoca, yo creo que lo más lógico es que nos esperamos a que alguien dé la razón al que corresponda y luego continuemos haciendo las cosas bien».

Disgustados con lo sucedido

En cuanto a los problemas que sufre el equipo a la hora de poder realizar sus entrenamientos durante la semana, Antonio Palma descartó que la situación pueda empeorar tras la trifulca que se vivió el jueves en Can Misses-3.

«Más difíciles que hasta ahora no creo que se nos ponga las cosas. No sé, no lo veo. Ya lo único que nos faltaría sería que nos pinchasen los balones para que no podamos seguir jugando al fútbol», apunta Antonio Palma, que también manifiesta: «No estamos contentos con lo que ha pasado. Y todo nació cuando se nos prometieron cosas y en junio las pedimos por escrito. Y no se hizo. Y para protegernos tuvimos que hacer esa denuncia. Ya está, todo nace de eso. Si nos hubiesen hecho un convenio como se le hizo a la UD Ibiza no habría ocurrido nada».

Del mismo modo, el presidente de la entidad rojiblanca recuerda que entre sus peticiones al Ayuntamiento se encuentra la de contar con un convenio que la concejala Elena López les dijo que «no hace falta».

«Y eso no es verdad porque tiene que haber un convenio para poder inscribirnos, ya que un Ayuntamiento no puede ceder unas instalaciones sin que haya un convenio de uso. Si todo lo que nos han dicho se pacta, a partir de ahí podríamos haber continuado cada uno con lo suyo, pero nos dijeron que no cuando lo pedimos por escrito», afirma Antonio Palma.

Cuota de mantenimiento

Sobre el conflicto surgido a cuenta del pago de la parte proporcional de la cuota de mantenimiento de las instalaciones, el máximo responsable del CD Ibiza aclara: «El día antes a lo que pasó en el campo de Can Misses-3 yo ya le comuniqué a Amadeo Salvo que iba a hacer el pago a título personal porque el CD Ibiza no tiene a día de hoy ninguna razón de pagarlo. Pero como hay 400 familias involucradas en el club y quiero que sigan disfrutando de su hobby o de su trabajo tranquilamente, decido hacer el pago para que ese problema esté ya fuera».

Seguidamente, Antonio Palma detalla que no hizo ese pago «porque les esté dando la razón», sino que lo hizo «para evitar los problemas de clubes», ya que los técnicos, los jugadores y los aficionados «no tienen que verse perjudicados por ese problema».

«Aun así, el CD Ibiza seguirá luchando para no tener que pagar esa cuota porque no la tiene que pagar», recalca el rector del CD Ibiza.

El Ayuntamiento pide a la UD Ibiza y al CD Ibiza un calendario de entrenos

El Consistorio pretende evitar enfrentamientos como el de este jueves en Can Misses-3. El Ayuntamiento de Ibiza cursó a los dos equipos de fútbol que utilizan las instalaciones de Can Misses 3, la UD Ibiza y el CD Ibiza, dos escritos distintos enviados a cada una de las entidades, en los que se traslada que el Patronato de Deportes «no tolera ni tolerará hechos como los acontecidos» este jueves con la trifulca que se montó entre ambos clubes en el campo de Can Misses-3 .

Así las cosas, con el objetivo de evitar situaciones similares, el Consistorio les ha solicitado a ambos clubes que antes de las 10 horas de hoy sábado le hagan llegar al Patronato de Deportes un calendario de entrenamientos del CD Ibiza para las próximas dos semanas, acordado con la UD Ibiza, de manera que se garantice a los rojiblancos el entrenamiento al menos una vez por semana en aquellas semanas en que le toca entrenar a la plantilla del CD Ibiza en césped natural.

El Ayuntamiento comunica que este calendario será de obligado cumplimiento para las dos partes y en caso de incumplimiento, el Patronato Municipal de Deportes se reserva el derecho de tomar las medidas que considere oportunas.

También recordó al CD Ibiza que llegó a un acuerdo para el abono de la parte proporcional de mantenimiento del campo que le corresponde, mientras que a la UD Ibiza le trasladó su «decepción» por la actitud mostrada por un directivo del club en la trifulca, que califica de «antideportiva» y que «no tiene cabida en el municipio».