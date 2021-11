Rubi vuelve 13 años después a Can Misses al frente del mejor equipo de Segunda

Mucho ha llovido, y no porque lo esté haciendo ahora de forma incesante, desde que Joan Francesc Ferrer, Rubi, abandonara el banquillo de la extinta SE Ibiza en noviembre de 2008. Corría la undécima jornada de liga en Segunda B cuando el hoy entrenador de la UD Almería era fulminado tras caer por 4-0 ante el Alcoyano.

El entrenador catalán que actualmente comanda al mejor equipo de Segunda División regresará este domingo a Can Misses, un estadio en el que no pudo triunfar por muy diversas circunstancias, muchas de las cuales no podía controlar. Después de acumular dos victorias, tres empates y seis derrotas, y con una atmósfera adversa y enrarecida, Rubi dejó el banquillo ibicenco para emprender nuevas aventuras que, con el tiempo, le llevarían a plazas tan importantes en Primera División como Levante, Espanyol y Real Betis.

El de Vilassar de Mar se fue de la SE Ibiza por la puerta de atrás, sin cobrar el finiquito –acabaría siendo indemnizado con 60.000 por orden judicial– y viendo cómo agonizaba el club que presidía entonces Pedro Ortega Cano. «La culpa no es sólo de él. Rubi ha sido el `cabeza de turco´ porque es más fácil echar a uno que a once, pero los jugadores también son culpables», dijo entonces Ortega en declaraciones a este diario.

El equipo descendió esa temporada a Tercera División y, por impagos, a categoría regional, de donde años más tarde resurgiría la nueva y actual UD Ibiza de Amadeo Salvo.

Los mejores números

Rubi volverá a la que fue su casa durante apenas tres meses, hace ya la friolera de 13 años. Lo hará al frente de un Almería que encabeza con puño de hierro LaLiga SmartBank con 34 puntos de 45 posibles, 12 más que los celestes. La andaluza es la escuadra con más victorias en su haber (11 de 15), la formación que más goles acumula (29), algo propio de los equipos de Rubi, y la menos goleada junto al Real Zaragoza (11). Además, se mantiene invicto como local, con seis victorias y un empate, y es el mejor visitante con 15 puntos de 24 disputados. Una máquina casi perfecta con el sello de un entrenador que ya apuntaba maneras antes de llegar a la SE Ibiza en sustitución de Luis Elcacho, pero que tuvo que probar el amargo sabor del fracaso en la isla para acabar triunfando en los banquillos del fútbol español. ¿Le perseguirá la maldición este domingo en su vuelta a Can Misses?

Bogusz, baja ante el Almería, no jugó en Anoeta por molestias físicas

Mati Bogusz no jugará este domingo contra el Almería. El mediapunta polaco ya se encuentra concentrado con su selección para disputar dos nuevos encuentros de clasificación para la Eurocopa sub-21, por lo que no estará disponible para recibir al líder en Can Misses. La escuadra polaca jugará el viernes ante Alemania en la localidad de Großaspach y, cuatro días después, recibirá en Cracovia al combinado de Letonia. El interior diestro ya se perdió el último encuentro de Liga disputado en Anoeta ante la Real Sociedad por unas molestias físicas en el abductor. Carcedo prefirió no arriesgar y el equipo solventó el compromiso con un importante triunfo gracias a un solitario gol de Miki Villar en los instantes finales.

Acuerdo entre el club celeste y Azerion para buscar nuevos fans

La UD Ibiza ha firmado una alianza estratégica con Azerion, comenzando a trabajar en una suite digital para impulsar la participación de los fans. La plataforma de medios y entretenimiento digital se asocia con el club celeste para mejorar las experiencias digitales de los fans, tal y como ya hace en clubes de fútbol holandeses como el AFC Ajax y el Fortuna Sittard. El acuerdo por un año implica la creación de experiencias digitales atractivas para los seguidores y el desarrollo de nuevas formas de monetizar la interacción de los clubes de fútbol con los aficionados. Entre los objetivos clave de la asociación Azerion-UD Ibiza se encuentra el establecimiento y la monetización del equipo de Esports de la UD Ibiza.