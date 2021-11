Una pelea de bar en el campo de Puig d’en Valls empaña la jornada regional

Una pelea empañó este domingo la jornada de fútbol regional en Ibiza. El Puig d’en Valls recibió la visita de la Penya Independent en el campo Municipal de la localidad de Santa Eulària. Al finalizar el partido, que ganó el conjunto visitante por 0-6, varios aficionados de ambos conjuntos, a los que se añadieron algunos futbolistas, se enzarzaron en una pelea en la que intervinieron una docena de personas en la terraza de la cafetería del campo, lugar por el que además de sale del recinto.

En las imágenes difundidas en un vídeo que Diario de Ibiza publica en su página web se puede ver cómo varias personas y algunos jugadores se golpean y empujan mientras que, por detrás, se oyen los gritos de aquellos que pedían que cesara la violencia en las instalaciones deportivas.

José Manuel Díaz, presidente del club local, explicó ayer a este rotativo que los ánimos comenzaron a caldearse en la grada durante el partido, y que fue al finalizar cuando se inició la trifulca en el exterior del bar. «Fue como una pelea en cualquier sitio. Empiezan dos a discutir, uno empuja, se mete un amigo para separar, vienen amigos del otro pensando que se van a pegar, y se va juntando gente que va a separar, no a pegarse, pero al final se empujan y de todo. Fueron dos minutos», relató Manolo Díaz, quien negó que la pelea se iniciara entre miembros de ambos equipos. «Los jugadores no fueron los que se liaron. Como la gente tiene que salir por el bar, allí se encontraron», indicó el presidente de los pistachos, que estaba sobre el terreno de juego en ese momento y no presenció la pelea. «No es una buena imagen para el club. No te gusta que te pase en tu casa», condenó Díaz.