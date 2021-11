La regatista June de Miguel conquistó este domingo la victoria en el Trofeo One Ibiza Suites de la clase Optimist. Esta competición, que tuvo lugar en aguas de playa d’en Bossa, se ha celebrado durante el fin de semana bajo la organización del Club Náutico Ibiza.

Las pruebas de esta regata debían comenzar el sábado pero se suspendieron debido a las malas condiciones climatológicas. El domingo sí se pudo realizar la competición, con un viento de componente norte de 12 a 18 nudos de intensidad, donde se llevaron a cabo tres regatas puntuables, y en la que participaron 53 regatistas de los Clubs Náuticos de Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària e Ibiza.

Tras las tres pruebas realizadas, la regatista June de Miguel, adscrita al Club Náutico Ibiza, se hizo con la primera posición respecto a sus perseguidores, con tres puntos en total. El segundo puesto fue para Ricardo Ferrer, con 13 puntos, perteneciente al Club Náutico Santa Eulària, y la tercera posición recayó en Umi Pérez, también del Club Náutico de Santa Eulària, quien alcanzó los 14 puntos en la general.

Después de las pruebas celebradas, el domingo por la tarde tuvo lugar la entrega de premios.

Todos los resultados

Los resultados de esta competición en sus respectivas categorías fueron los siguientes: Optimist sub 16: 1ª June de Miguel del Club Náutico Ibiza, 2º Ricardo Ferrer del Club Náutico Santa Eulària y 3º Alex Vanwynsbergue del Club Náutico Santa Eulària; en Optimist sub 13, 1º Umi Pérez (CNSE), 2ºMateo Delgado (CNSE) y 3º Adrián Tempera (CNI); en Optimist sub 11, 1ª Paula Pina (CNSA), 2º Gerard Ribas (CNI) y 3º Lamis Casco (CNI); y en Optimist Iniciación, 1º Romeo Pomo (CNI), 2º Marta de la Cuadra (CNI) y 3º Valentina Pomo (CNI).