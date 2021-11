La UD Ibiza gana en Anoeta con un gol de oro de Miki Villar

La UD Ibiza ha puesto la guinda a su intensa semana con una victoria diferencial en Anoeta ante la Real Sociedad B (0-1), en un partido que ha decidido Miki Villar en los instantes finales para dar los tres puntos al conjunto celeste, que ha sido superior a su rival en términos generales. El joven extremo gallego desatascó un partido que parecía encaminado al empate por la falta de efectividad que estaban mostrando los ibicencos, que cierran la semana con siete de los nueve puntos disputados y en la zona noble de la clasificación.

Javi Lara protagonizó la primera oportunidad del encuentro a los 7 minutos, pero el disparo del cordobés llegó centrado a las manos de Ayesa tras rebotar en un defensor. Los celestes saltaron a Anoeta dominadores y pronto comenzaron a administrar el balón ante un filial replegado pero veloz al contragolpe. Los de Xabi Alonso habían trabajado la presión alta y no se dejaron intimidar por el ritmo combinativo de la UD Ibiza. De esta forma, el choque se atascó en medio campo y la producción ofensiva se desvaneció. No fue hasta pasado el minuto 20 cuando se registró la segunda ocasión, un remate de Ekain con el interior desde el balcón del área que no encontró el efecto deseado.

Por medio, el cuadro txiuriurdin había generado un puñado de rápidos contragolpes y en uno de ellos intervino Germán lanzándose al piso para taponar un peligroso centro desde el perfil diestro. A la media hora de juego, Karrikaburu lo probó con un derechazo que se marchó ligeramente desviado. Tras varias escaramuzas bajo la intensa lluvia en el Reale Arena, la Real B gozó de la mejor ocasión hasta el momento, en el minuto 36 de juego, con un gran movimiento de Karrikaburu para pivotar sobre Rubén y armar un remate ajustado que despejó Germán con una buena estirada.

Poco después la tuvo el conjunto ibicenco en un balón al espacio largo al que llegó Sergio Castel, pero en lugar de habilitar a Ekain, que llegaba solo por el centro, probó con un potente disparo que se marchó al lateral de la red. La última fue para el filial donostiarra, en un córner cerradísimo que pegó en el poste y se marchó fuera tras rebotar en Castel a un metro de la línea de gol.

Segunda parte decisiva

Tras una primera mitad francamente tediosa, la segunda arrancó con una clara acción de Cifu quien, tras abrirse hueco y recortar dentro del área, falló en el último pase con todo a su favor. El carrilero había salido con ganas y volvió a morder por banda derecha en alianza con un participativo Ekain. El filial, ahora sí, sentía el aliento de los celestes en la nuca. Con el Ibiza más intenso, Ekain filtró un pase al espacio para la carrera de Javi Pérez, pero el guardameta Ayesa llegó a tiempo para desbaratar la ocasión. Lo intentaba con esmero el bloque de Carcedo, que volvió a toparse con Ayesa en un córner botado por Javi Lara en el minuto 54. El cancerbero vasco, pleno de reflejos, sacó una manopla salvadora para despejar un testarazo a bocajarro de Castel que tenía aroma de gol. Cifu, Ekain y Castel pudieron aprovechar varios errores de la bisoña zaga local, pero tampoco estuvieron acertados en la definición. Ayesa intervino de nuevo para sacar con los puños una falta directa botada por Javi Lara. En el minuto 65 tampoco anduvo fino Castel para resolver una cabalgada propiciada por el desgaste de Cifu incidiendo entre líneas. Este fue el momento elegido por Carcedo para dar refresco a su ataque, introduciendo a Davo y a Guerrero como hombres más adelantados.

El equipo de Xabi Alonso salió de la cueva cuando el francés Djouahra enfiló con verticalidad hasta el área pequeña y puso un peligroso pase de la muerte que desbarató por bajo Germán. La réplica la puso Davo con un zurriagazo, también a bocajarro, que salió lamiendo el poste tras el saque de esquina. Cuando el partido se encaminaba al empate apareció Miki Villar para dar tres puntos vitales al cuadro celeste poco antes del final. El gallego aprovechó una excelente asistencia de Guerrero dentro del área para cruzar el balón lejos del alcance de Ayesa (0-1, min. 86). La Real B tuvo el empate solo un minuto después tras un peligroso centro al área que rebotó en un nudo de piernas antes de salir a córner rozando el poste de Germán. El partido se calentó en un final trabado que dio con el técnico txuriurdin Xabi Alonso y con el celeste Guerrero en los vestuarios con roja directa por protestar y por una dura falta, respectivamente.