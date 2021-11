Enrique Morcillo: «El covid me pegó muy fuerte y lo he notado mucho a la hora de entrenar»

¿Cómo valora el hecho de ser el primer ibicenco en ganar la Vuelta a Ibiza MTB?

Pues con mucho orgullo, pero tampoco es una prueba internacional que tenga mucha trascendencia. A nivel nacional sí que ha ganado prestigio pero he ganado cosas que me han costado menos y que eran más difíciles. Al final la Vuelta por A o por B no me la terminaba de preparar bien porque venía de otras carreras, por eso no llegábamos en el momento óptimo de forma. Pero este año hemos aprovechado el nivel que cogimos en la Cape, pensaba que no me iba a recuperar pero al final sí que ha recuperado el cuerpo.

Vaya mes intenso junto a José María Sánchez, quintos en la Cape Epic y vencedores de la Vuelta a Ibiza. ¿Esta ha sido su mejor temporada?

No, no ha sido mi mejor temporada. Lo más importante es que me siento recuperado, no de la espalda sino del covid, que es lo que más me ha costado. Lo cogí en la Andalucía Bike Race y físicamente a la hora de entrenar lo he notado mucho. Para la vida cotidiana no, pero para montar en bici, sí. Me pegó muy fuerte, sobre todo a nivel pulmonar. Se lo pegué a mi mujer y ella ni se enteró. Desde mayo y hasta hace dos meses me lo he notado.

La prueba este año reunía todos los alicientes para quedarse en casa, por el vigésimo aniversario y el prólogo en Dalt Vila.

Sí, hablé con José Mari cuando veníamos en el avión de la Cape, veníamos muy cansados, él se cayó en Sudáfrica y veníamos muy doloridos. Pero le dije, vamos a hacer el prólogo a tope, si nos vemos delante, bien, y si no pues otro año será. Nos vimos delante desde el primer día y ya no podíamos levantar el pie.

¿Se han sentido tan superiores como reflejan los resultados o han faltado más rivales de nivel?

Al final como se ha hecho en estas fechas creo que ha faltado un poco de nivel. Sí que había cuatro parejas muy buenas pero no el nivel al que estoy acostumbrado a correr, tipo Cape Epic, Andalucía, Swiss Epic… que son pruebas UCI. La Vuelta a Ibiza es muy bonita, hay bastante nivel pero no es prueba UCI y eso hace que no vengan tantos corredores de top mundial. La gente que viene es porque Juanjo [Planells, organizador] se lo trabaja mucho y porque incentiva a las parejas de nivel para venir. Que un amateur se mida con un profesional en una misma carrera es muy bonito.

La Vuelta sigue ganando adeptos y relevancia internacional pero, ¿qué le falta para ser prueba puntuable para las UCI Mountain Bike Marathon Series, la antigua Copa del Mundo?

Yo creo que no interesa. Los organizadores están muy contentos con la Vuelta tal y como es ahora, es una fiesta para todos los ibicencos, para todos los corredores. Si la profesionalizan más tienen que pasar muchos más controles, a la hora de organizar es muy complicado y para que te vengan 10 parejas buenas no interesa. Yo creo que así está bien. El espíritu que tiene la Vuelta es de ser una fiesta.

¿Qué significa para usted esta prueba por etapas? ¿Se enganchó al ciclismo con la Vuelta a Ibiza?

Desde pequeñito, cada año la he hecho. Cuando la organizaba Juanjo junto a su hermano Bartolo yo era cadete y ya me metía por allí sin permiso a correrla [risas]. Entonces sí, claro que es bonito ganar una Vuelta de casa y más cuando una etapa sale desde mi pueblo, Santa Eulària.

¿En la actualidad hay algún ‘biker’ español en mejor momento de forma que usted?

Yo creo que David Valero [olímpico en la disciplina de campo a través], y luego José María Sánchez, mi compañero, hace años que no lo veía tan bien.

¿Por qué no vemos a Enrique Morcillo en Mundiales o en disposición de ir a unos Juegos Olímpicos?

Porque mi disciplina, que es mountain bike maratón, no es olímpica. La disciplina olímpica es el rally (campo a través), yo hasta sub-23 lo corrí pero me he especializado más en el maratón, creo que me adapto mejor.

¿Qué objetivos se marca para la próxima temporada?

Lo primero es renovar con mi equipo, si todo sale bien seguiré con el calendario que llevo hasta ahora, con la Cape Epic como máximo objetivo. Este año hemos sido quintos, el anterior sextos, antes novenos... Yo antes de retirarme tengo que subirme al podio de esa carrera. Tengo 31 años, pero no me voy a retirar con la edad de Valverde [que sigue en activo con 41 años].

¿Y va a seguir con José María Sánchez como compañero?

Bueno, dependerá si continúo en el Scott. Habrá novedades porque hacen una nueva estructura y no sabemos si me iré a otro lado. No puedo decir nada todavía.

¿Qué es lo más complicado de ser profesional del ciclismo, las lesiones, las rutinas, pasar mucho tiempo lejos de casa?

Al final es todo, es la presión de estar todos los días con la rutina, dejar muchas cosas de lado. Eso va quemando.

¿Se ve atacando a Alberto Contador en alguna ascensión ibicenca?

Sería muy bonito, sí. Alberto o Purito es gente que ha ido muy rápido pero en carretera. Cuando se meten en una carrera de estas características… con la primera bajada ya no pasarán mucho tiempo delante [risas]. Ellos son carreteros, van muy rápido pero la mountain bike ya vemos cómo el Bora [equipo UCI de ciclismo] en la Cape Epic no se metieron delante ningún día. En mountain bike o te especializas mucho o al final pecas. Pero siempre es bonito que Contador corra. Verlo por aquí por la Vuelta es un lujo. Como Purito y Hermida, que dan mucho juego, los veo correr juntos y me sacan una sonrisa siempre.

¿Veremos algún año a Ibiza albergar el prólogo o una etapa de la Vuelta a España de ciclismo en carretera?

No es algo inviable, este año la Vuelta saldrá desde Bélgica. Yo creo que el Ayuntamiento de Ibiza tendría que ponerse las pilas, o el de Santa Eulària [risas]. Con dinero pocos problemas hay. De momento yo no he escuchado nada.