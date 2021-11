Carcedo: «Este partido podía marcar un antes y un después»

Juan Carlos Carcedo volvió a mostrarse comedido en sala de prensa y no liberó sus emociones tras una victoria fundamental para asentar al recién ascendido lejos del furgón trasero de la clasificación. «Sabíamos de la importancia del partido, que podía ser clave por cómo habían ido los resultados de la semana, sabíamos de su situación [del Alcorcón] y que el paso de los minutos nos iba a favorecer. En la primera parte no hemos estado muy acertados con la pelota, pero en la segunda sí y hemos manejado el partido», resumió el preparador riojano tras celebrar con los suyos la segunda victoria lejos de Can Misses.