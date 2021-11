La UD Ibiza comienza en Alcorcón un triple desafío para seguir escalando

Los ibicencos son conscientes de la importancia de los puntos en juego porque sumar en Santo Domingo permitiría mantener la dinámica positiva de las últimas dos jornadas, con cuatro puntos logrados ante el Fuenlabrada y el Valladolid, y hundir un poco más a un Alcorcón que solo ha sumado 7 de los 36 puntos disputados.

Por eso, este lunes no será un encuentro fácil para los ibicencos ya que la formación que entrena Jorge Romero tiene las mismas ansias de victoria para salir de la última posición en la que se encuentran y siendo la escuadra con más goles encajados, un total de 24. «Para analizar el estado emocional me baso en el día a día y veo motivación, ganas de revertir la situación y eso me genera esperanza. A nivel colectivo el vestuario da muestras de estar entero y con ganas de cambiar», advirtió el preparador del Alcorcón en la previa del encuentro.

Mientras tanto, Juan Carlos Carcedo parece haber conseguido tapar la sangría defensiva, algo que ya se vio en la pasada jornada ante el Fuenlabrada y quiere repetir ante el Alcorcón: conceder pocas ocasiones de gol es una de las obsesiones de Carcedo.

La incógnita es saber si los ibicencos volverán a su estilo de principio de temporada, basado en las posesiones largas y llevando la iniciativa, u optarán por esperar atrás y buscar alguna contra para sorprender.

Para el encuentro, Carcedo cuenta con toda la plantilla excepto el lateral argentino Escobar y es previsible que vuelva a hacer alguna modificación en el once inicial para afrontar una semana exigente con tres partidos.

El técnico ibicenco podría apostar de nuevo por un medio campo más físico, en un choque que se presume de mucha brega, y en el que los balones divididos y las segundas jugadas pueden ser algunas de las claves para llevarse los tres puntos.

Los celestes, que se encuentran en la 15ª posición de la tabla con otros tantos puntos en la buchaca, deberán mentalizarse y coger aire para llegar al jueves con decisión para enfrentarse en casa ante uno de los aspirantes al ascenso como es el CD Tenerife, en la jornada 14 de LaLiga SmartBank. Solo tres días después, el domingo, los celestes viajarán a tierras donostiarras para enfrentarse con la Real Sociedad B, otro debutante en la categoría que lucha por salir del furgón de cola.