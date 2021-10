Manu Molina: «Siendo fieles a nuestra identidad y a nuestra filosofía perderemos muy pocos partidos»

Manu Molina (Huelva, 20-11-1991) es el director de orquesta de la UD Ibiza, el faro que guía las transiciones y los ataques de una escuadra que el próximo lunes, en Alcorcón, pretende refrendar su mejoría tras la victoria conseguida frente al Fuenlabrada. El organizador de juego onubense confirma que «no queda ninguna secuela» de la crisis de resultados superada y asegura, convencido, de que «ningún rival ha sido superior» a los celestes en el primer cuarto de competición.

¿En qué medida ha cambiado el ánimo de la plantilla la victoria frente al Fuenlabrada tras cuatro jornadas sin ganar?

Cuando vienes de perder lo primero que queremos es jugar rápido. La semana no es que haya sido jodida, porque cuando se perdió en Eibar el equipo dio la cara y fue un poco superior. En Cartagena si que fue un partido malo, de esos que pasan una vez en la temporada, y en Mirandés ellos se hicieron fuertes en casa, pero creo que desde la primera jornada hemos sido superiores a todos los equipos. Cuando pierdes, tu ánimo no es el mismo, pero el equipo siempre ha dado la cara y no ha sido inferior a nadie salvo en Cartagena y un poco en Miranda. Este domingo ha sido un alivio reflejarlo en casa y ante nuestra afición con una victoria ante el Fuenlabrada.

¿Cree que esas tres derrotas consecutivas han dejado secuelas en el vestuario?

No, ninguna secuela, el equipo está a muerte cada semana, cada entrenamiento y cada partido. El equipo está alegre, está perfecto y mentalizado de lo que tenemos porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí, desde el año pasado. Hay un grupo muy bueno, somos una familia, sabemos lo que hemos pasado por esa mini racha tan mala y seguimos para adelante. El domingo se vio al equipo comprometido, jugó al fútbol, tuvo ocasiones, y tuvimos la victoria.

Contra el Mirandés fue por primera vez suplente en la UD Ibiza. ¿Se lo esperaba?

Yo creo que el míster buscaba otra cosa, soy un tipo de jugador que le gusta tener el balón, ofrecerse, y yo sabía que algún partido me iba a tocar estar en el banquillo. Estaba tranquilo. Es verdad que en Cartagena no me salieron las cosas, la única vez creo. Estoy contento con el rendimiento que estoy dando, estamos para aprender de los errores, y ese descanso me vino bien. Sabemos que somos una plantilla competente, no hay que relajarse y el míster está para eso, para decidir. Estoy tranquilo en ese sentido y súper contento.

¿Cómo valora su rendimiento en este inicio de competición, teniendo en cuenta que este verano superó un cáncer testicular?

A nivel personal estoy contento con el rendimiento. Estoy jugando prácticamente todo. Siempre me ofrezco, nunca me escondo, siempre abro una vía de pase para el compañero y al final el equipo lo agradece. Tenemos una filosofía con el míster que es jugar al balón y creo que estoy cumpliendo muy bien mi labor, pero no hay que bajar los brazos porque esto es Segunda División. A mi nadie me ha regalado nada y voy a darlo todo porque quiero seguir jugando.

¿Considera que se le está exigiendo demasiado a un equipo recién ascendido a Segunda como es la UD Ibiza?

No es presión, venimos de donde venimos y quedan muchas jornadas. Hay que estar tranquilo, si te pones nervioso va a ser peor. Sabemos el equipo que tenemos, el grupo y el cuerpo técnico que hay, que vamos todos a una y es súper importante. Esto no es como el año pasado que íbamos un poco sobrados; aquí te puede ganar cualquier equipo, hay muy buenos futbolistas. Ya hemos tenido una mala racha y puede venir otra, pero estamos convencidos de lo que hacemos y creo que haciendo lo que tenemos que hacer perderemos muy pocos partidos. Pero no te puedes despistar ni un minuto.

Este lunes visitan al colista, el Alcorcón. ¿Firma un empate o todo lo que no signifique ganar será dar un paso atrás?

Yo nunca firmo nada, a mi siempre me gusta ganar. Tenemos que ser fieles a nuestro juego, a nuestro estilo, lo que llevamos trabajado desde pretemporada. Haciendo lo que somos tendremos muchas posibilidades de ganar. Al final cualquiera te puede ganar, da igual el último o el primero, no te puedes fiar de nadie. Tenemos que ir allí con humildad. Lo hemos demostrado, hemos sido valientes, hemos plantado cara a todos los rivales y hemos sido superiores a muchos de ellos.

¿Que objetivo se marcan dentro del vestuario para esta temporada?

Lo primero son los 48-50 puntos que es la salvación. Esto es muy largo y a partir de ahí, luego soñar es gratis. Primero es ir partido a partido, demostrar lo que somos, no perder nuestro estilo y nuestra identidad, no creernos ni más ni menos de lo que somos. Fieles a nuestro juego, que nos irá bien y esperemos que el lunes saquemos una victoria.

¿Cómo valora la adaptación de los fichajes al engranaje del equipo que logró el ascenso?

Bien, se están adaptando todos súper bien, los hemos acogido perfecto. Son chicos súper humildes, comprometidos con el equipo y el míster les está dando oportunidades a todos, se está viendo cada fin de semana. Él ve cómo entrena la gente, somos un grupo muy bueno y el que juegue se deja el cien por cien en el campo. Ya saben lo que quiere el míster de ellos. Todos saben a lo que jugamos y se han adaptado perfectamente.

Si tuviera que apostar, ¿qué equipos sitúa como favoritos a subir a Primera?

Es pronto pero hay equipos como Sporting, Almería o Eibar que están consolidados, asentados, saben a lo que juegan y tienen más experiencia que nosotros. Pero al final somos once contra once, con un balón de por medio y 90 minutos, esperemos que nos vaya bien. Estamos haciendo historia y no hemos venido de paso, hemos venido a quedarnos mucho tiempo y en un futuro, si dios quiere, poder estar donde quiere el club con este proyecto que es en Primera División.