Mikel Bueno: «Que tres goles no valgan para ganar es, la verdad, algo muy frustrante»

«Consigo meter tres goles, que son los tres primeros que meto con la Peña Deportiva en la Liga, y por eso estoy contento. Pero a la vez, que esos tres goles no valgan para ganar, no es nada agradable de llevar, la verdad. Es algo muy frustrante», declaró el jugador peñista, al tiempo que añadió: «En el plano personal haces un buen partido, pero el equipo no gana, que es lo más importante y por lo que trabajamos toda la semana, y eso te deja enrabietado porque se nos fueron los tres puntos en diez minutos».

No obstante, Mikel Bueno se mostró motivado de cara al derbi ibicenco, el primero de la historia en la nueva Segunda-RFEF, y admitió que es mejor «pasar página» y quedarse ya «con lo bueno» de ese partido, dado que en su caso él sale reforzado y con muchas más ganas, ya que «no estaba disponiendo de muchos minutos».

«De repente tengo la oportunidad de jugar y consigo meter goles, que eso es lo que un delantero busca porque lo que importa son los números y los goles», apuntó el delantero del cuadro de la Villa del Río, antes de continuar: «De cara a coger confianza en uno mismo ver puerta ayuda mucho y para el siguiente partido vas con una dinámica positiva y con más ganas, si cabe, de meter más goles. Pero, que esos goles sirvan para poder sumar los tres puntos».

Pelea por la zona alta de la tabla

En cuanto a la marcha de la Peña Deportiva en la competición liguera, segunda con 14 puntos, a 4 del líder, el Teruel, aunque agrupada con un montón de equipos que están todos en una puntuación muy apretada, Mikel Bueno manifestó: «La categoría está muy equilibrada. A lo mejor hay un par de equipos que tienen más renombre, como el Numancia o el Espanyol B, pero están ahí metidos junto con nosotros y con otros muchos más equipos. Al final hay campos de clubes que tienen menos nombre pero es muy difícil ganarles allí porque no hay tanta diferencia y cualquiera te puede pintar la cara en cualquier momento seriamente, se llame Numancia o Andratx, en nuestro caso».

Un derbi ibicenco de aúpa

Pensando ya en el derbi contra el CD Ibiza, el delantero peñista afirmó que llega en buen momento para poder «reivindicarse» ante el público de Santa Eulària, aunque avanzó que espera un duelo bonito muy complicado porque los dos equipos quieren «pelear por estar arriba».

«Hemos perdido 5 puntos en los dos últimos partidos en los últimos minutos y queremos volver a la buena dinámica que teníamos antes. Y un derbi siempre te hace salir un puntito más de querer hacerlo bien. Es el momento de dar un paso adelante y de llevarnos el derbi para hacer que las dos malos resultados anteriores no sean tan malos», concluyó Mikel Bueno.