Carcedo: «Han puesto lo que tenían que poner para acabar con esta racha»

Juan Carlos Carcedo es prudente en las alegrías y en las penas. El entrenador de la UD Ibiza no descubrió sus emociones en la rueda de prensa posterior a una victoria trascendental para los celestes. «Está claro que los jugadores querían, pusieron todo lo que tenían que poner para acabar con esta racha, estoy muy satisfecho por la victoria y por ver las caras de alegría de los jugadores y la motivación que tenían», indicó sin entrar en muchos detalles el riojano, quien consideró «clave» en la victoria el aspecto anímico antes que el técnico: «No perder la confianza en lo que estamos haciendo, creer en el camino que llevamos haciendo desde hace año y medio, con todo el mundo unido y alegre y creyendo en el camino que estamos recorriendo».

Carcedo no ocultó que «las victorias y los puntos van dando más confianza y hacen que las semanas sean mas fáciles», por eso explicó que para lograr el primer objetivo de la permanencia «hay que sacar puntos aquí en Can Misses». «Hemos pasado diversos momentos dentro del partido, pero hemos sido merecedores de la victoria. Una de las cosas que estamos trabajando es en conceder menos ocasiones, nos han marcado pero hemos estado mucho mejor. Si no concedes mucho, con la calidad que tenemos estamos más cerca de los tres puntos», añadió sobre el partido y sobre el buen desempeño de los suyos en defensa.

Carcedo se mostró «muy contento» con el rendimiento de todos los futbolistas, tanto los de inicio como los que entraron en la segunda mitad: «En Valladolid también fueron clave para conseguir el punto, todos están siendo merecedores de los minutos». Además, confesó que se alegró «muchísimo» por el gol de Javi Lara, que a sus 35 años está disfrutando de menos minutos que la temporada pasada en Segunda B. «Se lo merecía, en Cartagena le quité y ha seguido trabajando y creyendo en el cuerpo técnico, fruto de ello es el buen partido que ha hecho», subrayó.