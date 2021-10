La UD Ibiza rescata un punto de oro en Pucela

Los de Pacheta intentaron imprimir de inicio un dominio autoritario del balón, pero el equipo ibicenco no se arrugó y expandió su presión para evitar las construcciones de su rival. La ambiciosa propuesta en una plaza como el José Zorrilla no duró mucho. Tras varios robos interesantes del Ibiza que no llevaron demasiado peligro, el Pucela tuvo su primera gran ocasión en las botas de Aguado, que intentando emular a Vicente en el 0-2 del Mirandés en Can Misses estrelló su delicada parábola en el travesaño tras coger de nuevo adelantado a Germán (min. 7). En los minutos posteriores, el cuadro vallisoletano metió una marcha más y gozó de una sucesión de oportunidades muy claras para adelantarse en el marcador. Sergio León, con un disparo cruzado que se fue junto al poste; Weissman, que no halló portería en un remate escorado a bocajarro y Aguado, cuya finalización a un pase de la muerte se topó con la testa de Morillas sobre la línea de gol, perdonaron a un Ibiza abrumado por el alto ritmo y las variantes ofensivas del Valladolid.

Los celestes pasaron muchos minutos contra las cuerdas antes de tomar algo de oxígeno coincidiendo con la lesión muscular de Javi Pérez, quien tuvo que dejar su lugar en el campo a Kevin Appin pasado el minuto 20 de partido. El tiempo muerto no impidió un posterior acercamiento de peligro para los de Pacheta, cuando Óscar Plano remató de primeras en el primer palo un balón que despejó a córner Germán con una manopla salvadora.

No estaba cómodo el conjunto isleño, superado física y técnicamente por un Valladolid en clara progresión hacia su objetivo de regresar cuanto antes a Primera División. No obstante, uno de los pocos errores que cometió en la salida de balón permitió a la UD Ibiza generar su opción más clara en la primera mitad: Castel robó el balón y enfiló con velocidad hacia el área de Roberto, pero su disparo forzado con la pierna zurda se marchó demasiado cruzado (min. 39).

Antes del descanso, Germán sacó una mano providencial a ras de suelo para evitar el remate a placer de Sergio León después de una rápida transición de los pucelanos por banda izquierda, donde tuvieron muchos problemas de contención Nono y Fran Grima.

Segunda mitad

Los de Carcedo necesitaban coser sus costuras y recuperar el balón de cara a la segunda mitad, pero la primera ocasión tras el paso por vestuarios fue de nuevo para el bloque castellano. Óscar Plano ganó otra vez la espalda en el flanco zurdo y su centro lo cabeceó demasiado escorado Sergio León. Por si hubiera poca calidad sobre el terreno de juego, Pacheta llamó a filas al talentoso mediocentro Roque Mesa, y su primera asistencia fue para adentro. Weissman vio el desmarque y agarró el maravilloso pase filtrado del canario para embocar a gol un potente disparo que sorprendió por alto a Germán (1-0, min. 52).

Guerrero y Miki Villar fueron los revulsivos de Carcedo, pero el cuadro pucelano no levantó el pie del acelerador y pudo sentenciar en los minutos siguientes. En una contra aislada tuvo el empate el Ibiza, tras una buena acción de Appin que permitió percutir por la derecha a Fran Grima, y el centro del lateral lo remató en escorzo Castel poniendo a prueba los reflejos de Roberto. A continuación respondió el conjunto vallisoletano estrellando otro balón en el larguero en unos minutos de locura en el José Zorrilla.

Los celestes no eran capaces de frenar la hemorragia y el técnico riojano metió a Herrera y Javi Lara a la desesperada (min. 75). Y la apuesta funcionó. Una falta lejana botada por el cordobés encontró la cabeza de Juan Ibiza, pero el remate no encontró portería, y poco después fue el otro revulsivo de Carcedo el que sí acertó con el gol del empate. El VAR rectificó la decisión arbitral y dio validez al tanto de Herrera, que había definido a la perfección un mano a mano servido por Guerrero con una asistencia a la espalda de la zaga pucelana (1-1, min. 83). Hasta el final apretó el Valladolid, pero no fue capaz de doblegar a un Ibiza que respira antes de recibir el próximo sábado al Fuenlabrada en Can Misses.