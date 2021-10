Carcedo: «Hay que saber ser fuertes en las áreas y dejar la portería a cero»

Carcedo, que ayer quiso transmitir un mensaje de tranquilidad y optimismo, reiteró que el equipo «tiene fe y confianza» y se mostró convencido de que van a «recuperar la senda de los buenos resultados».

No obstante, el técnico de la UD Ibiza no ocultó que están encajando demasiados goles en las últimas semanas y que, por el contrario, no están teniendo acierto de cara a la portería rival. «Con poco nos están haciendo goles y nosotros estamos teniendo bastantes llegadas y ocasiones, pero no la misma eficacia. Esto es trabajo, no se puede llevar a la mala suerte. Hay que saber ser fuertes en las áreas, competir y tenemos que ser capaces de mantener la puerta a cero, porque así tienes posibilidades de ganar», recetó el riojano, quien admitió que «cuando uno no obtiene resultados o puntos, las semanas siempre son más largas». Para el entrenador de los celestes, lo importante es «empezar a puntuar» y «recuperar los valores» que llevaron al cuadro ibicenco a enlazar siete encuentros sin conocer la derrota en su debut en Segunda.

Tirón de orejas a la prensa

Carcedo también se refirió a sus últimas alineaciones y cambios de planteamiento, como el de contención y juego directo que quiso aplicar frente al Mirandés con Diop y Appin en el medio campo. En este sentido, dio un simpático tirón de orejas a los periodistas tras cuestionar el baile de rotaciones de las últimas jornadas. «Vosotros mismos me decías, ostias siempre repetís [alineaciones]. Está claro que en función de las circunstancias me decís una cosa u otra. No sé si lo tenéis en el recuerdo, pero yo sí. Lo importante es intentar sacar a los que consideramos que están mejor», dijo con cierto humor el riojano, después de explicar que tiene una plantilla «amplia y de calidad». «He considerado que había que ir introduciendo piezas. Los que llevan un poco más de tiempo ya conocían todos esos automatismos. Para los nuevos que llegaron al final del mercado cuesta más adaptarse, pero ya estamos todos a pleno rendimiento, con ganas y motivación de dar lo mejor de ellos», añadió un Carcedo que «no va dar detalles al rival», tal y como hace su homónimo Pacheta, «un buen entrenador» que «también va a guardar sus cartas».

Respecto al Real Valladolid, recordó que también ha «variado de sistema» después de encajar, como los celestes, tres derrotas consecutivas. «El Valladolid tiene una gran plantilla, su entrenador empezó con una idea pero a veces las circunstancias te hacen ir variando y buscando lo mejor. A veces te tienes que adaptar no solo a tu idea sino a los jugadores que tienes», defendió Carcedo, que mostró su mejor rostro a pesar de la deliciada situación por la que atraviesa el equipo.