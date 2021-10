La Vuelta a Ibiza dispara su caché con ‘Purito’ y Hermida

Dos de los iconos del mundo de la bicicleta, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y José Antonio Hermida, han confirmado su presencia en el XX aniversario de la Vuelta a Ibiza en MTB, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en la isla. Un hecho histórico para los organizadores, quienes a lo largo de los veinte años de la prueba han visto pasar por la isla a grandes deportistas, no solo del mundo del ciclismo, sino de otras muchas disciplinas.

«Bajo el arco de salida de esta edición vamos a ver a una de las parejas más mediáticas del mundo deportivo en el segmento del mountain bike. Queremos que ellos, y todos los ciclistas que vienen a la isla para participar, disfruten, que la vivan al máximo y se marchen diciendo que quieren repetir. Ese es nuestro objetivo», explica sobre la pareja catalana Juanjo Planells, máximo responsable de la prueba.

El exciclista de ruta ‘Purito’ Rodríguez está considerado como uno de los mejores ciclistas españoles de carretera, con 45 victorias como profesional y ganador del UCI World Ranking 2010 y el UCI WorldTour 2012 y 2013. ‘Purito’, ya conocedor de la cita -participó en 2019- quiere volver a enfrentarse a los más de 200 kilómetros y 5.100 metros de desnivel de la prueba. «Para mí es una pasada volver a Ibiza, a una carrera que me encantó; super divertida, con todo el encanto que tiene Ibiza y con un plus extra que es poder correrla con mi amigo Hermida; y el escenario es perfecto para volver a una carrera por etapas como hemos hecho alguna otra vez. Venimos con muchas ganas de pasarlo bien. Ya somos unos jubiletas, no queremos buscar ningún resultado, solo pasarlo bien y disfrutar de la isla al máximo», afirmó Joaquim Rodríguez.

Debut del ‘biker’ olímpico

Junto a él formará pareja el mejor mountainbiker español de la historia: José Antonio Hermida, uno de los grandes pioneros del MTB nacional. En su haber cuenta con seis victorias en la Copa del Mundo, diez títulos nacionales entre las disciplinas de XC y ciclocross y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. «Para mí es una ilusión poder formar equipo con Purito. Es un corredor que divierte mucho, que te hace pasar los días duros de manera agradable y esto es lo que cuenta en estas carreras por etapas. Poder reunirnos tras tres años sin correr juntos, va a ser otro momento bonito. Y esto hace que nos motive aún más. La Vuelta a Ibiza es una histórica del MTB, con una larguísima tradición que este año además está de aniversario. Estoy encantado de poder participar en ella, con muchas ganas e ilusión», declaró José Antonio Hermida, quien participará por primera vez en la Vuelta a Ibiza Scott.

El rediseño del circuito, la contrarreloj que tendrá lugar en el casco antiguo de la ciudad, las ganas de poder celebrar el XX aniversario de la prueba, el elenco de figuras que van a participar, el buen ambiente que se respira en la Vuelta… Estos ingredientes forman un coctel hecho a medida de aquellos que buscan vivir una experiencia inolvidable; y que solo se puede encontrar en la isla.