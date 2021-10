Carcedo no da con la tecla: 20 titulares en 10 jornadas

El fútbol moderno está acabando con la vieja tradición de nombrar de carrerilla los equipos titulares de nuestros clubes predilectos. Todos hemos escuchado a nuestros padres o abuelos recitar sin atisbo de duda los 11 futbolistas que siempre eran escogidos para saltar al terreno de juego, formaciones clásicas que perduraban en la memoria colectiva por tener una identidad propia y un marcado sistema de juego.

Esta romántica práctica se está diluyendo en un fútbol cada vez más físico y competitivo, donde ya no existen tantas diferencias entre titulares y suplentes y en el que cada vez influyen más las características del rival o el rendimiento y el estado anímico de los jugadores.

Hay todavía muchas escuadras con onces iniciales reconocibles para el aficionado, donde los cambios solo vienen condicionados por las lesiones o las sanciones. No es el caso de la UD Ibiza, que está perdiendo parte de su identidad con el paso de las jornadas y la sucesión de derrotas.

Juan Carlos Carcedo carece de un once inicial reconocible. Aunque en las primeras jornadas de Liga el riojano mantuvo su fidelidad a los héroes del ascenso, depositando su confianza en la vieja guardia de Segunda B, los repetidos empates y la presión por incorporar a los recién llegados hacen hoy indescifrables las alineaciones titulares de los celestes.

Una vez superadas las 10 primeras jornadas en LaLiga SmartBank, solo el portero Germán Parreño y el central David Goldar lo han jugado todo con Carcedo. Morillas, Manu Molina y Sergio Castel han saltado de inicio en nueve ocasiones, y el zaguero Rubén González ha figurado en ocho alineaciones titulares. No hay muchos más fijos para Carcedo.

Hasta 22 futbolistas ha empleado el preparador de los celestes en este primer tramo de competición, con un amplio reparto de los minutos. De hecho, una veintena ya ha saboreado las mileses de la titularidad. El carrilero zurdo Javi Vázquez y el guardameta Álex Domínguez son los únicos que faltan por debutar, y solo Escobar, Gálvez y Miki Villar acumulan menos de 100 minutos en competición. El resto está gozando de oportunidades para ganarse un puesto en las alineaciones.

No obstante, el entrenador riojano no ha repetido nunca equipo y tras la debacle de Cartagena, donde el conjunto ibicenco sufrió su peor goleada en tres años (5-1), introdujo hasta ocho novedades para recibir al Mirandés este domingo en Can Misses. Carcedo también modificó su filosofía y plan de juego, una auténtica revolución que tampoco trajo consigo beneficios y el combinado celeste encajó su tercera derrota consecutiva, la primera en Can Misses.

Mañana, en Pucela (19 horas), habrá cambios obligados en busca de la reacción en una escuadra que necesita encontrar su brújula y recuperar su identidad, a la espera de tener un once que recitar.