Zaid Ait Malik y Giuditta Turini conquistan la Ibiza Trail Maratón

En la prueba reina de la Ibiza Trail Maratón, de 42 kilómetros, se alzó con el triunfo en la categoría masculina, tras una épica lucha contra el reloj, los elementos y la dureza del trazado de la carrera, el gran candidato a la victoria, el murciano de origen marroquí Zaid Ait Malek, que cumplió con los pronósticos y se impuso con un tiempo de 3.27:26 horas.

«He disfrutado a tope, yendo a mi ritmo. Los últimos 10 kilómetros, con barrancos y bajadas me han encantado. Esta prueba lo tiene todo, declaró tras cruzar la línea de meta Zaid Ait Malek.

Malek superó en un apretado duelo a un corredor mítico de la Ibiza Trail Maratón, el incombustible Ignasi Cardona (3.31:50 horas), que se quedó a un paso de conseguir el triplete, tras haber saboreado el triunfo en anteriores ediciones en las distancias de los 10 y 21 kilómetros.

El podio absoluto de la prueba reina lo completó el ganador en 2015, el ultrafondista italiano Franco Collé (4.09:43 horas).

En la modalidad femenina de la carrera del Maratón Trail, la atleta italiana Giuditta Turini conquistó la victoria con brillantez, a pesar de reconocer que los 42 kilómetros no eran su distancia, completando la competición en un tiempo de 4.10:58 horas.

El segundo puesto se lo agenció su compatriota Chiara Galli (4.28:19 horas), seguida de la deportista ibicenca Laura Roig (4.45:57 horas), que se hizo con la tercera plaza en el podio.

Aveiro, el rey del Medium Trail

En la cita del Medium Trail, de 21 kilómetros, el paraguayo afincado en Ibiza William Aveiro volvió a demostrar todo su potencial y se apuntó un nuevo triunfo en la carrera otro año más.

Tras hacerse con la victoria en la misma distancia en 2018 y en la de 10 kilómetros en 2019, en este 2021 salió de nuevo a por el triunfo y sacó a relucir su gran estado de forma, cerrando su actuación en la prueba con un registro final de 1.30:08 horas.

«Me fue como anillo al dedo. Además, el cambio en el recorrido es genial, creo que la hace mucho más rápida», destacó Aveiro.

José Antonio Planells y José Antonio Motilla, segundo y tercero, con 1.42:55 y 1.44:05 horas, respectivamente, fueron los compañeros de Aveiro en el podio.

En la prueba femenina de los 21 kilómetros, se impuso Catalina Vasilache (2.08:39 horas), que se hizo con la victoria tras una poderosa demostración de fuerza para superar a Lydia Yern y Carolina D’Amico.

«No esperaba la victoria, pero he logrado mantener el ritmo fuerte desde el inicio y me he encontrado con el triunfo», comentó Vasilache.

En la prueba Light Trail, de 10 kilómetros, los primeros en llegar fueron el alicantino Adrián Irles, con un crono de 42:59 minutos, seguido de Abraham Bringué, que fue segundo, y Javier Ferrer, que acabó tercero.

En féminas, la primera clasificada fue Paula Pérez, con un registro de 1.01:08 horas, por delante de Sara Illescas y Mirtha Roxana Leguiza, que terminaron segunda y tercera, respectivamente.