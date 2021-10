La revolución en el ‘once’ tampoco funciona

CARCEDO NO DA CON LA TECLA. Juan Carlos Carcedo introdujo numerosos cambios respecto a la debacle en Cartagonova por 5-1. El riojano puso a Pape Diop y Kevin Appin en medio campo, dejando por primera vez en el banquillo a Manu Molina, y fueron novedad en el once inicial Fran Grima, Juan Ibiza, David Morillas, Nono y Miguel Ángel Guerrero. La revolución no funcionó y tras el 0-2 en la segunda parte deshizo su plan dando entrada a Molina, Javi Pérez y Ekain. Tampoco hubo acierto en ataque y el equipo no fue capaz de recortar diferencias. Al final, los celestes se marcharon muy tocados anímicamente al vestuario, aunque agradecidos a una afición que volvió a responder a pesar del horario, las dos de la tarde, y a la amenaza de lluvia.