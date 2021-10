Juan Ibiza: «Hay plantilla de sobra para revertir la situación»

«Su míster nos ha sorprendido, no esperábamos esa alineación». Estas fueron las primeras palabras de Lolo Escobar tras la victoria de su equipo en Can Misses. El técnico del Mirandés opinó en rueda de prensa que Carcedo renunció a su juego habitual condicionado por los resultados. «El Ibiza me ha gustado mucho en todas las jornadas, me gusta como juega, lo que propone y hoy me ha sorprendido un poco porque no han sido muy ellos con el once que han elegido, más físico y más de jugar directo. El Ibiza cuando se pone a jugar es espectacular verlo y han cambiado hoy un poco su estilo y eso es fruto de los resultados», explicó Escobar.

El central ibicenco Juan Ibiza reconoció que «el ánimo» en el vestuario no era «el mejor» tras la tercera derrota consecutiva, pero aseguró que «hay plantilla de sobra para revertir la situación». «No estamos contentos, estamos pasando una mala racha pero esto lo sacamos todos juntos como equipo. No hemos hecho un mal partido, hemos tenido demasiado castigo hoy», explicó el zaguero celeste, quien admitió que en el primer gol del Mirandés existió «falta de comunicación» con Morillas. «En todos los goles se puede hacer algo más», añadió.

«Hemos merecido más, tenemos que aprender y saldremos a por los tres puntos el miércoles», puntualizó el experimentado futbolista isleño.