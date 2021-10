Conjura para salir del bache

Después de dos desplazamientos adversos en Eibar y Cartagena, la UD Ibiza estrena a partir de las dos de la tarde el nuevo césped natural de Can Misses con la única misión de resarcirse y de brindar un triunfo a su afición. El recién ascendido no quiere que la etiqueta de equipo revelación le afecte y sea flor de un día. Por el contrario, el combinado celeste se ha conjurado esta semana y ha hecho examen de conciencia, trabajando en los aspectos que han empañado su ilusionante debut en las últimas jornadas, sobre todo en los ajustes defensivos. Los ibicencos vienen de encajar ocho goles en Ipurua y Cartagonova, 14 en las nueve jornadas celebradas, y Juan Carlos Carcedo podría acometer una revolución en su once inicial para atajar la hemorragia, empezando por la portería. Álex Domínguez tiene opciones de estrenarse hoy en Can Misses en detrimento de Germán, y es muy probable que regresen al once hombres de contención como Juan Ibiza, Fran Grima y Kevin Appin, ausentes en las dos últimas derrotas; además de Morillas, recuperado ya de sus molestias físicas. La gran novedad será la vuelta de Mateusz Bogusz, baja en Cartagena al encontrarse con la selección sub-21 de Polonia. El mediapunta ha conseguido sus tres dianas en Can Misses, por lo que su presencia hoy frente al Mirandés es un auténtico acicate para la formación celeste.

Mientras tanto, el conjunto burgalés visita por primera vez la isla tras sumar un punto de los últimos nueve disputados. Lejos de Anduva, los jabatos de Lolo Escobar tan solo han vencido al Tenerife, en un choque muy particular en el que hallaron un premio inesperado, y sólo han anotado tres goles, cediendo además un empate y dos derrotas. Todo lo contrario que en casa, donde han anotado 11 tantos en cinco partidos que han saldado con dos triunfos, dos empates y una derrota. El delantero Simón Moreno es con 4 dianas el futbolista más peligroso de un Mirandés que cuenta con sus filas con hombres de notable calidad como el extremo Roro Riquelme, cedido por el Atlético de Madrid, o los atacantes Íñigo Vicente y Sergio Camello, que han firmado tres goles cada uno.