Nacho Garrido: «Es pronto para hablar de ascenso y creo que es algo muy ambicioso»

Nacho Garrido, que se incorpora al conjunto celeste procedente del Meta Catania FS, de la Serie A Italia, donde estaba ejerciendo como segundo técnico, agradeció en su presentación como nuevo técnico al presidente y al club «su interés porque viniera», y aseguró que lo que le ha «convencido» para emprender esta aventura en la isla son «el proyecto», «la historia» y «las referencias positivas» que le han dado «de las personas que hay detrás en la entidad».

En este sentido, Garrido explicó: «Es un club que conozco porque es un histórico, que lleva muchísimos años en el fútbol sala nacional. Y eso siempre es un atractivo».

Asimismo, el entrenador madrileño al ahondar en los motivos de su fichaje por la UD Ibiza-Gasifred, añadió su gusto por los grandes retos.

«Sobre todo, por cómo me han hablado de sus objetivos ambiciosos, algo que yo como entrenador valoro mucho de un club», recalcó Garrido, antes de añadir: «Y si son de mirar hacia arriba, de dar pasitos y sumar, de intentar conseguir retos nuevos y mayores cada día, pues eso es un atractivo que a mí me gusta porque me gustan esos retos, que al final es lo que nos da vida y lo que realmente nos mueve a los que nos gusta el fútbol sala y llevamos esa pasión por dentro».

Amplia trayectoria profesional

El nuevo técnico del cuadro isleño, que cuenta con una dilatada experiencia tanto nacional e internacional como jugador y como técnico, adelantó, no obstante, que el objetivo principal con su nuevo equipo «es estar arriba, en el ‘play-off’», aunque aclaró que «hablar ahora mismo de ascenso es algo muy ambicioso», además de que cree que es «demasiado pronto» porque el grupo de competición «es muy fuerte y duro».

«No me voy a esconder. El objetivo lógico sería entrar en el ‘play-off’ para un club como el Gasifred, que ha hecho un esfuerzo para intentar tener un equipo bien armado para pelear por esa situación. Ese debe de der nuestro reto», subrayó el flamante preparador del cuadro ibicenco.

Del fichaje de Nacho Garrido, el presidente de la UD Ibiza-Gasifred, Juan Ruiz , destacó: «Le ha ilusionado el proyecto y esto para nosotros es importante. Alguien que coja al equipo con ganas y volver otra vez a reiniciar, aunque coge al equipo con la moral alta».

El máximo dirigente del club comunicó además que Iván Martín seguirá como segundo y ayudante de Nacho Garrido.