Njeim: «Tras dos años sin correr nos hacía falta a todos»

El ganador de la media maratón, José Manuel Caplliure, venía de Sueca (Valencia) y se inscribió a propósito porque se prepara para la maratón de Valencia que se celebra el 5 de diciembre. Es un atleta experimentado que dominó la carrera de principio a fin. Se encontró cómodo con el paso de los kilómetros y fue el que marcó las diferencias.

Cuando cruzó la meta, con un tiempo de una hora y once minutos sentía cómodo y satisfecho. Sus primeras palabras fueron: «La carrera ha sido muy cómoda porque desde el principio hemos hecho un grupito de dos o tres y en el kilómetro 2 me he despegado, y ya hasta el final, cuando he visto que ya les sacaba un kilómetro me he relajado un poco y he continuado haciendo mi carrera». Reconoce que la prueba le ha servido de entrenamiento «se trata de hacer kilómetros y hasta que llegue el día», en referencia al maratón de Valencia. Hace unos cinco años ya corrió esta carrera y otro año hizo la de 8km, «pero no tuve buena experiencia porque peté en los 21 kilómetros, pero este año he ido bastante cómodo». Respecto a la organización y el ambiente que rodea esta prueba popular, fue claro: «Un top, un diez, solo puedo decir eso».

La ganadora femenina

La historia de la ganadora de la media maratón es de libro. Nesrine Njeim, de origen libanés y ciudadana holandesa, se apuntó ayer por la mañana. Estaba en Ibiza de vacaciones con su marido y al enterarse de la celebración de la prueba decidió inscribirse a última hora y venir a correr. Es la primera vez que pisa Formentera y lo ha hecho corriendo: «Mi objetivo no era ganar pero ha sido un bonito recorrido de bajadas y suaves subidas, había mucho público y tras dos años sin correr nos hacía falta a todos, tenía muchas ganas y ha sido estupendo». Detalla la carrera: «Tenía a dos mujeres delante decidí acercarme y de repente las adelanté en el kilómetro 10, pero en el 14 me volvieron a pasar, seguí y en el kilómetro 18 volví a adelantarlas, he hecho un buen final, me he sentido muy bien en la carrera y el recorrido es realmente bonito, por eso también ha sido una buena experiencia, quiero a España y a esta isla».

Martí Juan fue ayer el héroe local, del Club Esportiu Espalmador, cuajó la carrera de sus sueños: «Ha sido mi mejor carrera en casa, sin tenerla preparada como otros años, ha sido increíble». «He corrido adelante con un grupo muy bueno, a mitad de carrera me he visto bien y muy contento».