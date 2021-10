La UD Ibiza-Ushuaïa recibe el ‘transfer’ de Borges para jugar ante el Manacor

El receptor brasileño, que fue uno de los cuatro jugadores de la plantilla ibicenca que no pudo estrenarse con el equipo la pasada semana en Teruel debido a un problema con la documentación federativa para su inscripción en la competición, sí que estará disponible para saltar a la cancha en esta segunda jornada de Liga y poder ayudar a sus compañeros en el derbi balear.

Según explicaron desde la entidad isleña este jueves a Diario de Ibiza, el ‘transfer’ de Arthur Borges ya se entregó el lunes y será de la partida en el esquema del técnico Ariel Olmedo, aunque en el club pitiuso están aún a la espera de poder recibir la autorización para que puedan jugar también este sábado los otros tres jugadores con los que hubo complicaciones en la jornada inaugural de la Superliga Masculina, como es el caso del también brasileño Elvis de Oliveira, el argentino Luca Cuminetti y el marroquí Mohamed En-Nakhai.

«De los cuatro, el único ‘transfer’ que ya llegó fue el de Arthur Borges. Hubo una diferencia en unas tasas que no se habían pagado, pero el asunto es que los otros tres están pendientes aún de llegar, aunque aparentemente deberían estar aquí antes del sábado», indicó Ariel Olmedo, entrenador de la UD Ibiza-Ushuaïa, antes de detallar: «Yo estoy rezando para que lleguen porque estamos entrenando toda la semana con ese equipo y no quiero volver a pasar por lo que ya pasamos la semana pasada en Teruel porque me desarmaría el bloque otra vez por completo. Yo confío en que lleguen y puedan jugar estos chicos».

Optimista sobre que puedan «entrar»

El técnico del conjunto celeste, no obstante, se mostró optimista y destacó que confía en que en las próximas horas puedan «entrar» todas las autorizaciones.

«Si entran todas, también entrará además la de Taoufiq Elasri, el otro marroquí, al que solamente le falta el visado para que tengamos de una vez el equipo al completo porque es el que juega de opuesto».

Precisamente, sobre la posible fecha de incorporación de Elasri a los entrenamientos, Ariel Olmedo avanzó que «se pierde esta fecha», aunque espera que para la próxima jornada pueda estar ya en la isla.

«A esta jornada no creo que llegue a tiempo, pero para la próxima semana creo que lo tenemos. El ‘transfer’ de él va junto con el del otro chico, En-Nakhai, por lo que si nos llega el del uno también el del otro, y Elasri ya estaría también para jugar», adelantó el entrenador del cuadro ibicenco, al tiempo que agregó: «Yo aún estoy preocupado porque, en teoría, este fin de semana íbamos a estar seguro ya para jugar con todos, aunque nos falta que no den a todos el ‘OK’. El dinero está depositado, las diferencias esas que había están depositadas, así que yo creo que pronto estaremos todos».

Es Viver, escenario del debut en casa, y no sa Blanca Dona

El estreno en Ibiza de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley como local esta temporada nos será en sa Blanca Dona, tal y como se había planeado, sino que será en la pista de es Viver, escenario habitual hasta la fecha en el que han estado compitiendo los ibicencos. El duelo frente al CV Manacor será el sábado a las 19.30 horas.