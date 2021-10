Serra: «Me dijeron que era incompatible, que un técnico de la UD Ibiza no podía entrenar en las pistas»

«No entiendo que problemas extradeportivos del club, por el conflicto del uso de las instalaciones municipales, tengan que afectar a mi faceta como entrenador o atleta», lamentó en su comunicado el deportista ibicenco, que años atrás compitió en disciplinas como el judo, el balonmano o el voleibol, entre otros deportes.

Serra, de 40 años de edad, puso en conocimiento público su situación «para que no haya malos entendidos», ya que había recibido mensajes cuestionando por qué «dejaba tirados» a los chavales. «Me gustaría agradecer a todos los compañeros, entrenadores, coordinadores y delegado el tiempo que hemos pasado juntos disfrutando de lo realmente importante, que es el deporte y los valores que conllevan», puntualizó Serra, antes de pedir a sus exalumnos de 9 años «que sigan disfrutando y aprendiendo los valores» que intentó «inculcarles» durante el tiempo que pasaron dentro y fuera del terreno de juego.

«Tampoco me extrañó»

Más tarde, Paco Serra reconoció en declaraciones a Diario de Ibiza que el ultimátum por parte de «gente de arriba» del club celeste no le cogió por sorpresa. «Por desgracia, aunque no me lo esperaba, tampoco me extrañó viendo cómo estaban las cosas», señaló en referencia al conflicto entre clubes surgido a raíz del convenio entre la UD Ibiza y el Ayuntamiento de Vila para el uso exclusivo de instalaciones deportivas en Can Misses.

Serra reconoció que lleva años depositando su confianza para los entrenamientos de fuerza, como los lanzamientos, en Toni Roig, presidente del CA Pitiús y azote de la UD Ibiza y del Ayuntamiento a cuenta de las pistas de atletismo.

«Me llamó un coordinador para ver si era verdad que un entrenador del club estaba allí (en las pistas de atletismo). Me dijeron que desde arriba les habían dicho que era incompatible, que un entrenador de la UD Ibiza no podía entrenar en las pistas. Me parece antimoral y de poca ética que le digan a un entrenador lo que tiene que hacer fuera de sus horas de entreno», subrayó Serra, que no entiende «el esmero de algunos de ‘estar conmigo o contra mí’».

El deportista ibicenco, que ya tiene ofertas para entrenar en otros clubes, cree que con estas prácticas «se ha abierto una veda sin sentido» que puede afectar incluso a los más pequeños. «¿Cuántos niños querrían hacer las dos cosas y ahora tienen miedo de no poder hacer nada? Esas personas de arriba que dicen que no es compatible tendrán que decir por qué. Es sentido común. Porque el siguiente paso es prohibir a lo niños que practican fútbol que hagan atletismo… Encima en instalaciones municipales», concluyó.

El comunicado de Paco Serra recibió multitud de muestras de cariño por parte de amigos y personas cercanas al atletismo. El club que preside Amadeo Salvo eludió dar su versión de lo sucedido a preguntas de esta redacción.