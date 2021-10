El conocido deportista y técnico ibicenco Paco Serra ha anunciado su decisión de abandonar la UD Ibiza, donde ejercía como entrenador del equipo benjamín, después de recibir un ultimatum por parte del club para desistir en sus entrenamientos en la pista de atletismo de Can Misses III, según ha denunciado esta mañana en redes sociales. «Ayer –el lunes para el lector–, el club UD Ibiza, donde entreno uno de los equipos de la categoría benjamín, me comunicó que debía elegir entre seguir entrenando en el club o seguir practicando atletismo en mi tiempo libre. A su parecer, no son compatibles las dos cosas», presentó en su escrito público Paco Serra quien, siguiendo su «ética y moral», decidió «dejar de formar parte de la UD Ibiza». «No entiendo que problemas extradeportivos del club, por el conflicto del uso de las instalaciones municipales, tengan que afectar a mi faceta como entrenador o atleta», lamenta en su comunicado el deportista ibicenco, que años atrás compitió en disciplinas como el judo, el balonmano o el voleibol, entre otros deportes.

Serra ha puesto en conocimiento público su situación «para que no haya malos entendidos». «Me gustaría agradecer a todos los compañeros, entrenadores, coordinadores y delegado el tiempo que hemos pasado juntos disfrutando de lo realmente importante que es el deporte y los valores que conllevan», puntualiza Serra, antes de pedir a sus exalumnos de 9 años «que sigan disfrutando y aprendiendo los valores» que intentó «inculcarles» durante el tiempo que pasaron en el terreno de juego.

El comunicado está recibiendo multitud de muestras de cariño por parte de amigos y personas cercanas al atletismo, acompañadas de críticas a las formas de la UD Ibiza. El club que preside Amadeo Salvo ha eludido dar su versión de lo sucedido a preguntas de esta redacción.