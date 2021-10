Borges: «En 11 años nunca me había quedado sin jugar por el ‘transfer’»

Arthur Borges vivió este sábado en Teruel una situación tan inverosímil como decepcionante en el debut de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley en la Superliga masculina frente al potente conjunto aragonés. El jugador brasileño de 33 años, que se había desplazado con la expedición ibicenca hasta el pabellón de Los Planos con la única idea de jugar, se quedó por primera vez fuera de una convocatoria por asuntos burocráticos desde que recalara en el club ibicenco en diciembre de 2010.

La escuadra que entrena Ariel Olmedo solo pudo alinear a seis jugadores frente a un claro aspirante al título como el CV Teruel y el equipo pitiuso sucumbió por un claro 3-0 en poco más de una hora de partido. Sin cambios y con cuatro piezas fundamentales en la grada.

«No tenía el transfer. No sé lo que pasó, yo viajé y esperé hasta el último momento para ser autorizado por la Federación Internacional. Pero una vez en el pabellón me dijeron que no estaba en la lista de inscritos», relató ayer el capitán de los celestes, después de asegurar que el pasado día 28 de septiembre firmó el documento obligatorio para tramitar la licencia federada nacional.

«Yo como jugador hice mi papel. Firmé y autoricé el transfer. Si el documento no estuvo listo para el partido, no es mi culpa. No sé si es por el club o por la federación, pero nunca me había pasado», argumentó Borges, que tuvo que ver desde la grada la derrota de sus compañeros junto a su compatriota Elvis de Oliveira, el italoargentino Luca Cuminetti y el marroquí Mohamed En-Nakhai, todos ellos inhabilitados por idéntica circunstancia.

El club, instantes antes del partido, emitió un comunicado en el que lamentaba informar de que la «aprobación de los transfers» de sus jugadores «no llegó a tiempo», «pese al pago realizado de la cuota de 2.000 francos suizos» necesaria para completar el procedimiento con la Federación Internacional de voleibol.

Este importante contratiempo administrativo se sumó al que ya padece el otro jugador marroquí fichado este verano, Taoufiq Elasri, que se encuentra a la espera de recibir el visado de trabajo de larga duración para poder incorporarse a la disciplina de Ariel Olmedo en Ibiza.

Para más inri, la UD Ibiza-Ushuaïa estuvo a punto de no poder saltar a la pista en la primera jornada de Liga ya que Víctor Sánchez, que finalmente sí viajó con el equipo, ha acordado esta temporada disputar solo los encuentros que se celebren en la isla. Su presencia en Teruel permitió a los celestes comparecer con seis jugadores frente al poderoso plantel aragonés, que no perdonó.

Sus compañeros «dieron la cara»

Sobre el partido, Arthur Borges dio la «enhorabuena» a sus compañeros por «dar la cara» en una batalla «imposible de ganar» para una escuadra claramente debilitada y en formación. «Aunque seamos pocos, hay que luchar hasta el final. Nosotros tenemos que demostrar que somos capaces», arengó el brasileño, que ve al nuevo preparador argentino Ariel Olmedo «muy motivado, humilde, buen entrenador y con muchas ganas de trabajar».

Para el experimentado receptor, el objetivo esta temporada vuelve a ser «estar entre los seis primeros para jugar la Copa del Rey». «El año pasado teníamos una plantilla muy buena y no sirvió para nada –el equipo no se clasificó para luchar por los títulos y salvó la categoría en las últimas jornadas–. Esta temporada también veo un buen equipo, aunque nos hacen falta dos refuerzos», admitió Borges en referencia a la necesidad de incorporar un punta y un colocador.