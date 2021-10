Dani Mateo y William Aveiro vuelan al nuevo récord en la Relay 21k+21k

Dani Mateo y William Aveiro cumplieron con creces con lo que se esperaba de ellos y lograron estrenar un nuevo récord en la modalidad de Relay 21k+21k al cruzar la línea de llegada y detener el reloj en un tiempo oficial de 2.25:55 horas, pulverizando así con mucha solvencia la anterior mejor marca de la prueba, registrada en la edición de 2019 con una registro de 02.48:28 horas.

Fue una carrera la del soriano y la del paraguayo afincado en Ibiza que rozó casi la perfección, aunque ambos atletas, tras cruzar la línea de llegada al unísono, reconocieron que fue una prueba intensa y que se les hizo bastante dura por momentos.

«El calor fue tremendo. No pensé que iba a pasar tanto calor. Ahora me toca recuperar y dedicarme a lo mío que es el trail», indicó William Aveiro, antes de comentar: «Me quedo con las sensaciones buenas que he tenido al correr esta maratón. Correr una media maratón cuesta arriba no todo el mundo lo hace. Ha sido un lujo para mí correr con un olímpico como Dani Mateo».

A las 15.30 horas, el conseller de Deportes del Consell de Ibiza, Salvador Losa, dio luz verde a la salida conjunta de las carreras de los 42 kilómetros y la Relay 21k+21k del Santa Eulària Ibiza Marathon, en las que alrededor de 1.400 atletas iniciaron su experiencia #RunAndFeel partiendo a buen ritmo desde el puerto de Vila con rumbo a la Villa del Río

Una carrera para la historia

Durante la carrera se vivieron momentos bastante emocionantes en la zona de relevos del Relay 21k+21k, situado en la localidad de Santa Gertrudis, con un público entregado por el ambiente que no dejó de apoyar a los atletas que realizaban la entrega del testigo a los compañeros que cubrían el segundo tramo del recorrido.

En la dupla ganadora, el atleta local William Aveiro se encargó de ejercer de tragamillas y completó el primer sector de la Relay 21k+21k en un tiempo aproximado de una hora y once minutos, un crono que dejaba al olímpico Dani Mateo con un gran margen de maniobra de cara a conseguir romper el anterior récord de la carrera.

«Estoy muy contento. Ya sabíamos que podíamos lograr la marca por el potencial que tenemos. Lo más importante por mi parte era cumplir con el tiempo que me pedían. He corrido un kilómetro menos, pero muy por debajo de lo que me pedían. He llegado a dar el relevo con una hora y once minutos».

Por su parte, Dani Mateo, como referencia nacional de la media distancia, después de disfrutar de la gloria del triunfo en Ibiza y de registrar el nuevo récord en la prueba, manifestó: «El objetivo era ganar, pero cada día es uno y el récord hay que hacerlo porque siempre puede suceder algún percance. Haber podido mantener el ritmo y haberlo podido hacer creo que es muy positivo. La verdad es que he tenido mucha surte porque William ha hecho una primera parte muy dura. Estoy encantado y he disfrutado mucho. He sufrido mucho porque el cuerpo no me iba muy fino, pero ha sido como que muy guay y he disfrutado Ibiza de otra manera. Estoy muy contento».

La segunda y la tercera plaza en la Relay 21k+21k se las adjudicaron la pareja mixta formada por Carlos y Amparo, con un tiempo de 3.05:55 horas, y el dúo Team No Kure No Pain, con 3.10:47 horas.