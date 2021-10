El atleta keniata de élite Jamin Ekai se impone en el maratón, pero se queda lejos del récord

La prueba reina de los 42 kilómetros, sobre la que habían depositadas muchas expectativas, no pudo ofrecer finalmente el esperado pulso previsto entre los dos grandes favoritos al triunfo y a tratar de batir el récord de la cita ibicenca, ya que, a mitad del recorrido, el también corredor de élite keniata Robert Wambua Mbithi comenzó a sufrir molestias físicas y tuvo que adoptar la decisión de retirarse, un factor que pudo resultar clave para que Jamin Ekai no consiguiera el ritmo de carrera al que le habría lanzado su compatriota en caso de haber continuado ofreciéndole competencia.

Con Robert Wambua Mbithi fuera de combate, la prueba fue comandada en todo momento por Jamin Ekai, que terminó acusando cierta fatiga y cansancio en el último tramo del recorrido, lo suficiente como para no darle sus energías para apretar lo necesario el cronómetro como para optar a un nuevo récord.

El podio masculino del maratón lo completaron el valenciano Alberto Candel, que fue subcampeón con un tiempo de 02.56:31 horas, seguido por Manuel Pérez, que se adjudicó el tercer puesto con un registro en la línea de meta de 3.01:46 horas.

En féminas, la victoria en el maratón del Santa Eulària Ibiza Marathon la conquistó Susana Lombardo, con una marca de 3.35:05 horas, mientras que el segundo y el tercer lugar en el podio femenino recayeron, respectivamente en Joanna Guillén, con un tiempo de 3.45:19 horas, y en Andrea Guadalupe Solís, con un crono de 3.49:34 horas

Tanto desde el equipo de Talentum Group, la entidad organizadora del Ibiza Marathon, como por parte de las autoridades que acudieron en representación del Ayuntamiento de Santa Eulària, el Ayuntamiento de Ibiza y el propio Consell Insular, mostraron al término del evento deportivo su «enorme satisfacción» por el «éxito» logrado en su cuarta edición, lo que demuestra, según aseguraron, «el potencial deportivo de la isla y que atrae un turismo desestacionalizado y de calidad».

Jamin Ekai: «Creo que yo podría haber mejorado el tiempo»

Jamin Ekai Ngaukon, ganador de la carrera de los 24 kilómetros del Santa Eulària Ibiza Marathon, se mostró «feliz» al término de la prueba con su victoria, aunque lamentó no haber podido alcanzar el objetivo para el que vino a Ibiza de cara a romper el récord establecido en 2018 por su compatriota Philip Tirop Lagat.

«Estoy feliz de haber venido a Ibiza. Estoy contento con el tiempo que he hecho, pero podría haberlo mejorado porque me sentía fuerte. La carrera ha sido dura, pero también bonita y me he sentido muy bien».