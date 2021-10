Carcedo: «Si nos creemos más, nos van a dar y nos van a hundir el pecho»

Juan Carlos Carcedo empleó una expresión muy futbolera para advertir a sus futbolistas de lo que pasará si no continúan trabajando «con humildad» y manteniendo «los pies en el suelo» a pesar de ser el único equipo invicto de Segunda División tras las siete primeras jornadas liguera. «Tenemos nuestra ambición, pero sabemos que en el momento en que nos creamos más, nos van a dar y nos van a hundir el pecho. La gente es consciente de que pasaremos malas rachas y momentos de dificultad», aseguró el entrenador de la UD Ibiza en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará mañana a los celestes con el Eibar en Ipurua (14 horas).

Carcedo reconoció que su escuadra, cuarta clasificada con dos triunfos y cinco empates, lleva «una dinámica buena» el año de su debut y, aunque en el vestuario tienen la intención de «continuarla», son conscientes de que están «más cerca de perderla». «Tenemos que seguir trabajando con humildad. El Eibar juega en casa y es uno de los equipos llamados a estar arriba, les costó un poco al principio pero ahora están en racha», indicó el riojano, quien insistió en que «seguir en esta dinámica va a ser muy difícil».

Carcedo restó influencia sobre las victorias a los «sistemas de juego» que pone en práctica cada domingo, y manifestó que «lo importante» para seguir sumando puntos «son los jugadores». «La humildad que estamos intentando mostrar y competir» frente a cada rival son las claves según Carcedo del buen momento por el que atraviesa el recién ascendido. «Queríamos ver cómo podíamos afrontar esta categoría y cada partido es una ilusión, un reto y una ambición para mantenernos en LaLiga SmartBank», añadió el preparador de los celestes, que presenta la única duda del mediocentro Kevin Appin.

El equipo celeste realizará hoy su primer entrenamiento de la semana en césped natural –se ha ejercitado en Sant Rafel por la resiembra de Can Misses– antes de poner rumbo a Eibar, donde podría haber novedades en el once titular como ya ocurriera frente al Burgos. «Algunos que no están jugando también estoy contento con ellos porque están trabajando bien y posiblemente en los siguientes partidos tendrán minutos», concluyó al respecto.

Regresan a Ipurua Pape Diop, Javi Lara y Álex Gálvez

En el encuentro de este domingo, Javi Lara, Pape Diop y Alejandro Gálvez regresarán al estadio eibarrés, donde defendieron la camiseta del equipo armero en Primera División. Diop militó las cuatro últimas campañas en el Eibar, por lo que el encuentro de mañana será muy especial para el centrocampista.

Pero no serán los únicos, ya que Juanjo Valencia, que fuera entrenador de porteros del Eibar, también forma parte del cuerpo técnico de Carcedo.