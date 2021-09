Carcedo: «No tenemos ansiedad por ganar, no es una preocupación»

Juan Carlos Carcedo, entrenador de la UD Ibiza, se mostró este viernes optimista durante su comparecencia ante los medios en la previa del choque contra el Burgos CF y señaló que espera hoy en Can Misses un encuentro difícil y complicado, dado que enfrente tendrán a un rival que no les pondrá las cosas nada fáciles a la hora de intentar sumar su primera victoria de la temporada en casa.

«Nuevamente volvemos a jugar en casa y estamos con ganas de intentar hacer un buen partido y de darle una alegría a nuestra afición», aseguró el entrenador riojano de la UD Ibiza, al tiempo que matizó: «Lo más importante es centrarse en el juego y en intentar hacer el plan de partido que hemos trabajado y los automatismos que llevamos creando durante toda la semana».

En este sentido, el preparador del conjunto celeste mostró su lado más optimista, al subrayar que está «convencido» de que su equipo «va a hacer un buen partido».

En cuanto a su rival en esta séptima jornada, un Burgos CF que llega en línea ascendente y con ganas de hacerse en la isla con su primer triunfo lejos de El Plantío, Juan Carlos Carcedo detalló: « Es un equipo de nuestra categoría. El año pasado tuvo un gran éxito, con un buen entrenador, que transmite también su carácter al equipo. Es un equipo que también le ha cogido ya el pulso a la categoría. Un Burgos difícil, que lleva ya tres partidos con la puerta a cero, que ganó en Valladolid, empató en Leganés y que en varios partidos se quedó con un jugador menos, pero que fue capaz de ser en la faceta defensiva muy fuerte».

Asimismo, el entrenado del cuadro isleño alabó también el juego ofensivo que es capaz de desplegar su oponente, señalando al respecto que el Burgos CF «arriba tiene gente con calidad y que sabe jugar al contragolpe».

«Está claro que va a ser un partido en el que tendremos que estar muy concentrados porque el Burgos CF va a ser un gran rival», apuntó Juan Carlos Carcedo sobre el conjunto que entrena el técnico Julián Calero.

Convencido de poder ganar

En lo concerniente a poder sumar su primera victoria de la temporada como local esta jornada en Can Misses, Juan Carlos Carcedo indicó que no siente que exista en el seno de la plantilla celeste «ansiedad por ganar», a pesar de que hasta ahora tan solo han podido sumar un triunfo y cinco empates.

«No, la verdad es que no tenemos ansiedad por ganar. Es una de las cosas que hemos hablado, y, como el equipo está bien, no es una preocupación que tengamos. Evidentemente, todos los empates que estamos sacando con una victoria se harían mucho mejor y tendrían un sabor distinto, pero el equipo creo que está en una muy buena dinámica, los jugadores nuevos ya se van incorporando y el equipo conoce todo lo que se está trabajando», afirmó el técnico de la UD Ibiza, que no cuenta con bajas para recibir hoy al Burgos CF, antes de avanzar: «Las victorias o la próxima victoria va a llegar. No sé si será este sábado o si será en Éibar o en Cartagena. No sé cuándo, pero estoy convencido de que el equipo, tal y como está y con la dinámica que lleva, va a conseguir una victoria. No nos metemos más presión, sino que buscamos jugar lo mejor posible para intentar conseguirla».