El windsurfista de Formentera Mateo Sanz anuncia su retirada tras conseguir un diploma olímpico en Tokio 2020

El joven windsurfista de Formentera ha explicado a Diario de Ibiza que "no es una decisión que se tome de un día para otro", sino que "ya la tenía en la cabeza antes de ir a Tokio". "Llevaba un año y medio con un poco de dolor en la zona lumbar. A principios de este año me hice una resonancia magnética y detectaron que tenía una hernia y una protrusión”, lo que le llevó a plantearse dejar la alta competición para preservar su "salud a largo plazo".

El palmarés de Mateo Sanz es amplio. Consiguió situarse en lo más alto del ranking mundial. En Río 2016, con "problemas al inicio de la competición", Sanz acabo en decimo cuarto puesto. Un año después, en Enoshima (Japón), se alzaba como subcampeón del mundo de windsurf, en la clase RS:X. Este verano, Sanz volvía a participar en una cita olímpica, en Tokio 2020, donde consiguió la octava posición, lo que le otorgó un merecido diploma olímpico. Sanz se convertía así en el primer formenterense en poseer este reconocimiento. Aunque admite que tiene "un sabor agridulce" por no haber conseguido la medalla.

Pero en líneas generales, Mateo Sanz asegura estar contento con su carrera deportiva, que ha durado 18 años. "No me recrimino nada. Me voy muy tranquilo con todo lo conseguido y muy contento", ha afirmado Sanz.

Mateo Sanz cierra su etapa como windsurfista de alto rendimiento, pero espera poder "seguir vinculado a este deporte y al mar". "Me gustaría transmitir todo lo aprendido durante estos años. Todo lo que he aprendido de Asier [Fernández] y mi experiencia en la alta competición, me gustaría transmitirla a jóvenes que se quieran iniciar en este deporte", asegura Sanz, que es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y cuenta con los diferentes títulos de monitor de vela.

Aunque ahora "está todo en el aire", espera tener algo decidido sobre su futuro en el próximo mes de octubre. "Siempre que se cierra una puerta se abren otras, los nuevos retos siempre son buenos", asegura Mateo Sanz, un experto sin duda en lograr nuevos retos.