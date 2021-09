El Club Bàsquet Sant Antoni ha presentado hoy en el Hotel Florencio, a Laron Smith, uno de los fichajes del equipo para la histórica temporada en la LEB Plata, en la que el conjunto sanantoniense debuta este curso. El acto, además, sirvió para dar a conocer el partido amistoso de puesta de largo del equipo pitiuso, que se enfrentará al Palmer Alma Mediterrànea Palma este sábado en el pabellón de Sa Pedrera.

El pívot estadounidense, procedente del Basket Navarra, de 2.04 metros y 27 años de edad, "afronta ahora una etapa ilusionante en un club muy profesional, al que quiere ayudar a llegar a la LEB Oro y, por qué no, en el futuro, alcanzar la ACB”, según indica una nota de prensa del CB Sant Antoni.

Smith manifestó en la presentación que puede ayudar al equipo especialmente en defensa, aunque también en ataque. Además, como explica la nota, el jugador reconoció que estaba pendiente de ofertas de otros países e incluso tenía el objetivo de jugar en la LEB Oro.

Amistoso este sábado ante el Palma

Por otra parte, el Sant Antoni disputará este sábado su segundo partido de pretemporada, en el que se enfrentará al Palmer Alma Mediterrànea Palma, conjunto que milita en la LEB Oro, una categoría por encima de los ibicencos. El encuentro, que servirá de presentación del equipo de Portmany, se celebrará a las 19.30 horas en el pabellón de Sa Pedrera y será gratuito para los abonados del club pitiuso. El resto de aficionados deberán pagar entrada.

Jordi Grimau, director deportivo y jugador del Sant Antoni, ha manifestado que se enfrentarán a “un club histórico” de la competición, lo que es un auténtico lujo. Además, ha agradecido las facilidades y la amabilidad del Palma para jugar este partido. “Para nosotros es importante. Somos un club debutante en la categoría y es muy interesante. Hay que estar agradecidos por el hecho de que clubs grandes como ellos nos echen una mano en situaciones como estas”, ha indicado Grimau.

Juanjo Planells, propietario del Hotel Florencio, ha señalado que era “un placer poder colaborar con el Club Bàsquet Sant Antoni”. “Cuando nos propusieron entrar a formar parte de este club, de esta familia, no pudimos decir que no. Es una historia tan bonita que no creo que nadie se atreva a decir que no”, dijo Planells.

Igualmente, Páez ha añadido que “hay una sinergia muy clara” entre el club y el patrocinador Hotel Florencio. “Nos hemos cogido de la mano. Somos dos proyectos muy similares en cuanto a pasión, en cuanto a intentarnos profesionalizar día a día. Sin el apoyo de empresas como el Hotel Florencio sería inviable”, manifestó el vicepresidente del CB Sant Antoni, quien también tuvo palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Sant Antoni.