Ziganda: «He felicitado al equipo por cómo ha acabado el partido»

José Ángel ‘Cuco’ Ziganda, técnico del Real Oviedo, se mostró satisfecho al acabar el duelo de este sábado contra la UD Ibiza y valoró el esfuerzo realizado por su equipo para no marcharse de vacío de su visita a Can Misses.

«He felicitado a mis jugadores. Sin ser una felicidad de tres puntos, sí que es felicidad por la actitud, por cómo se ha llevado el partido y por cómo hemos acabado el encuentro», manifestó el entrenador del conjunto carbayón, al tiempo que resaltó: «Hemos sufrido mucho, porque ha habido momentos en los que hemos sufrido, pero luego hemos acabado intentando ir a ganar y aportando todo el mundo, desde los que han jugado de inicio como los que han salido después desde el banquillo».

Contento con el punto sumado

Asimismo, el entrenador del Real Oviedo reconoció que se iba contento con el punto sumado frente a la UD Ibiza, aunque querían «los tres».

«Es un punto y queríamos los tres, pero creo que, al final, puede ser justo porque hemos tenido algún momento crítico en el que ellos nos han podido hacer el 2-0. No obstante, hemos sabido juntarnos, rearmarnos y empatar el partido», comentó José Ángel ‘Cuco’ Ziganda, que también agregó: «En el segundo tiempo he visto al equipo incómodo. Y sin que sea excusa, jugar en Ibiza, a las cuatro de la tarde y con aire, pues no es fácil. Las temperaturas han condicionado mucho el poder mantener el ritmo. Creo que la UD Ibiza, como grupo y equipo, está muy trabajado y tiene las cosas muy claras. Es un equipo que me gusta».