Laura Luengo y Youssef Ben Hadi pulverizan en Ibiza el récord de 10 kilómetros de Sant Mateu

“He empezado la carrera un poco conservadora porque me habían avisado de que el circuito era un poco rompepiernas”, explicaba Luengo ya en línea de meta. La intención de la atleta era "regular en la primera vuelta" para poder correr más rápido en la segunda, "ir progresivo". Pero el viento y el desnivel ha hecho que en la segunda haya tenido que conformarse con mantener el ritmo. Sin embargo, ha sido suficiente para conseguir el récord: “en la primera vuelta he estado atenta a ver en cuanto pasaba, porque sabía que el récord estaba en 38 minutos y tenía que pasar en menos de 19 minutos el cinco mil. Cuando en la primera vuelta vi que pasaba por debajo ya pensé que lo podía hacer, porque me encontraba con fuerzas. Y eso hice”, ha asegurado "contenta" Luengo.

En categoría masculina hay también nuevo récord. El atleta marroquí del Club Atletismo Ibiza, Youssef Ben Hadi, ha parado el cronómetro en 29 minutos y 33 segundos, exactamente un minuto menos del tiempo registrado en 2015 por el atleta Hassane Ahouchar, quien hasta hoy tenía la mejor marca de la carrera.

“Estoy contento por haber conseguido el récord de la carrera”, ha dicho Ben Hadi al llegar a meta, que ha asegurado que el viento le ha hecho sufrir.

En féminas han completado el podio la atleta ibicenca Irati Matas (Stadium Casablanca Mapei) con una marca de 38' 06" y Lidia Yern que ha cruzado la línea de meta en 44' 01".

“El circuito era bastante diferente, aunque no sé si era más rápido o no, porque hacía mucho viento”, ha comentado Matas, que asegura estar "contenta", aunque admite que le hubiera gustado bajar su marca. Cabe recordar que en esta edición, se ha recorrido el circuito de manera inversa al habitual.

El segundo escalón del podio masculino lo ha ocupado el atleta Williams Aveiro (Club Atletismo Ibiza), que ha conseguido una marca de 33' 26". “La primera vuelta muy tranquilo. La segunda vuelta, por el viento, ha sido un poco complicado”, ha admitido Aveiro. El tercer puesto ha sido para el ibicenco Edu Laporte (Ibiza Half Triatlón), con un tiempo de 35' 28".

Categoría 5.000 metros

Este año la Cursa popular Pla de Sant Mateu, además de haber dado la vuelta al recorrido original, contaba por primera vez con una nueva distancia de 5.000 metros.

Los atletas ibicencos Adrián Guirado (Club Atletismo Ibiza) y Catalina Vasilache (Club Ibiza Trail) han sido los vencedores de esta primera edición del 5k, con un tiempo de 15' 52" y 21' 08" respectivamente. “El recorrido ha sido rápido, aunque había viento en contra y ha sido duro” ha dicho Guirado, que se mostraba contento con la victoria, ya que solo lleva "dos semanas entrenando".