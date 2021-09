Ziganda: «El Ibiza es el mejor al que nos vamos a enfrentar hasta el momento»

«A nosotros nos queda para ser un equipo de fútbol como lo es el Ibiza u otros bloques que llevan años juntos. Pero somos optimistas, porque se ven rayos de luz respecto a nosotros», comentó, reconociendo que no le da muchas vueltas al hecho de haber entrado en ‘play off’. El exfutbolista aclaró que solo piensa «en qué mejorar y en qué cosas hacen falta» a un equipo que está tratando de aprender de errores pasados «en cuanto a organización y planificación».

Respecto al rival de este sábado, el Ibiza, Ziganda también fue claro: son un equipo que hace muchísimas ocasiones y que no ha perdido todavía, algo que «no es casualidad». «Se les ve que son un bloque, con automatismos claros y concretos, y que ha fichado bien aunque todavía no están entrando. Como equipo son el mejor al que nos vamos a enfrentar hasta el momento», advirtió el oviedista, que tiene en Bastón y en Luismi sus hombres más diferenciales por dar al equipo «algo que no teníamos».