Carcedo: «La primera victoria en casa nos liberaría»

El técnico de la UD Ibiza, Juan Carlos Carcedo, señaló ayer en la rueda de prensa previa al encuentro de la sexta jornada de LaLiga SmartBank, que intentarán «contrarrestar lo bueno» que tiene el Real Oviedo y brindar el primer triunfo a la afición local.

Carcedo es conocedor de que el encuentro será «muy difícil» dadas las dos últimas victorias logradas por el equipo rival, que lo sitúa en los puestos altos de la clasificación. «Nos van a poner en una gran dificultad, seguro», advirtió.

Aun así, los celestes tienen como objetivo «competir, obtener la primera victoria en casa, y darle los tres puntos a la afición», indicó Carcedo, que mantiene la baja del central Álex Gálvez, que esta semana ha vuelto a los entrenamientos en Can Misses tras superar una lesión de rodilla. También están en buenas condiciones Nono, que se retiró con molestias ante Las Palmas, y Sergio Castel, que ha tenido unas décimas de fiebre durante la semana.

Carcedo, en su línea habitual, no quiso desvelar el dibujo ni las novedades de su equipo titular para recibir al Oviedo, aunque no ocultó que el planteamiento perseguirá conseguir los tres puntos. «Tengo claro cómo vamos a jugar, los jugadores han visto el plan de partido pero es verdad que me gusta guardar la alineación y no será hasta mañana –hoy para el lector– cuando les comente la alineación. Lo que vamos a intentar es obtener la primera victoria intentando se capaces de contrarrestar lo bueno que tienen y que no nos sorprendan», argumentó.

Esta primera victoria supondría «liberarnos», reconoció el técnico riojano, que insistió en que la dinámica del equipo ibicenco es «buena», que deben seguir «compitiendo», pero con los «pies en el suelo y siendo conscientes» de que son «un recién ascendido». «Esto acaba de empezar. No es bueno pensar a largo plazo», matizó.

Del Real Oviedo, Carcedo destacó que el hecho de tener un «sistema» y una forma de jugar «muy característica» propiciará que puedan «hacerles daño».

El entrenador remarcó la racha que lleva el equipo ovetense, la parte ofensiva y de estrategia, y la forma en la que han encajado todos los jugadores en los esquemas de «un buen entrenador» como Ziganda.

«Sabemos que los aficionados de ambos equipos ahora que nos podemos mover con más faiclidad estoy convencido de que vendrá bastante gente de equipos contrarios a Ibiza a pasar un fin de semana ideal. Esto tiene que hacer que nuestra afición nos ayude aún más y nos lleve en volandas hasta la victoria», dijo en referencia a la asistencia de público.