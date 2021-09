Saúl Marrupe: «Tenemos que aspirar a más en Segunda B»

A poco más de 24 horas para el debut del Gasifred en la pista del Escola Pía catalán (Sabadell, 16 horas), Saúl Marrupe analiza las opciones de los ibicencos y desgrana sus sensaciones de cara a una nueva temporada ilusionante bajo el paraguas de la UD Ibiza de fútbol.

En sintonía con la filosofía celeste del ‘partido a partido’, Saúl sostiene que «este año el objetivo es trabajar de lunes a viernes para intentar ganar el sábado», aunque, cuando se le aprieta, reconoce que «las aspiraciones no son las mismas que el año pasado». «Se ha mantenido el bloque, los fichajes cuatro o cinco fichajes que se han hecho son para dar ese plus al equipo y se tiene que notar. Tenemos que aspirar a algo más y estar lo más arriba posible», advierte el zaguero catalán, antes de puntualizar que la Segunda B catalana «este año tiene mucho nivel y no va a ser fácil». «Vamos a por los tres puntos cada fin de semana, pero el deporte es caprichoso y no tiene memoria. Que al menos la gente no diga que no nos dejamos todo en la pista», añade el líder de los celestes, que compartirá brazalete de capitán con Sergio Parra y con Carlitos.

Capitanía y adaptación

El ala-cierre de 31 años agradece «al club, al cuerpo técnico y a los compañeros» una capitanía que asume «con responsabilidad», aunque se considera «un tío de equipo» que intenta «ayudar al máximo tanto dentro como fuera de la pista». «El capitán lleva el brazalete, pero ni soy más ni menos que nadie. Los 14 vamos a luchar juntos para conseguir el objetivo», subraya con humildad, tanto que confiesa haber necesitado un tiempo de «adaptación» a la tercera categoría nacional tras muchos años curtiéndose en canchas de Primera y Segunda. «Pensaba que sería fácil para mí, pero la Segunda B catalana no es por exagerar pero cuatro o cinco equipos podían jugar en Segunda. Tuve que adaptarme, apretar el culo y achuchar, pero estoy muy contento con el rendimiento que conseguí y con el equipo», agregó un jugador «encantado» con su nuevo club y con su vida en la isla.

Además, Saúl Marrupe admite que el respaldo de la UD Ibiza como mecenas deportivo del Gasifred «es importante, y más en el fútbol sala que no tiene el reconocimiento que debería». «He estado en muchos sitios y que un club de fútbol te respalde da una tranquilidad y una estabilidad inmensa», puntualiza.

Un trotamundos del fútbol sala con una amplia experiencia en Primera y Segunda

Saúl Marrupe es un verdadero trotamundos del fútbol sala que cuenta con una dilatada experiencia en Primera y Segunda División, así como en el ámbito internacional. No en vano, Saúl Marrupe ha probado suerte en varios clubes extranjeros, comenzando por Italia, donde permaneció tres temporadas en el C5 Atiesse Cagliari, de la Serie B; una campaña en el Toulon, de la Primera División francesa, club en el que anotó 14 goles en 27 partidos; una segunda etapa en 2019 en Italia, en el Génova, de la Serie A, y una nueva aventura en Polonia, en el KS Contract Lubawa, de la Primera División, en 2019-20. A comienzos de la pasada campaña 2020-21, Saúl Marrupe firmó con el Santiago Futsal, de la Segunda División, entidad desde la que llegó el pasado enero a la UD Ibiza-Gasifred.