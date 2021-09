La resiembra de césped en Can Misses-3 lleva al CD Ibiza a jugar en Santa Eulària

Según ha podido saber Diario de Ibiza, el club rojiblanco, si no se produce ningún contratiempo, jugará ese encuentro frente al cuadro zaragozano, actual líder de la clasificación, en el Campo Municipal de Santa Eulària, aprovechando que la Peña Deportiva, que milita y compite también en el Grupo 3, se desplazará a Soria ese fin de semana para jugar en el Estadio ‘Los Pajaritos’ contra el Numancia.

Sergio Tortosa, director deportivo del CD Ibiza, confirmó este martes que el club «ya ha tramitado una solicitud formal» a la Peña Deportiva, que ha dado su visto bueno, para poder disputar su partido frente al Ebro en su terreno de juego, y que la entidad que preside Antonio Palma está a la espera de recibir en breve luz verde por parte del Ayuntamiento de la Villa del Río, tras notificar también su petición al Patronato Municipal de Deportes de la localidad.

«Se lo hemos solicitado personalmente a Juan ‘Dalias’ y de manera formal a la Peña Deportiva, en principio, no nos pone ningún problema, al contrario, porque en la isla tenemos que ayudarnos entre vecinos», explicó Sergio Tortosa, antes de precisar que también se ha formulado la petición por escrito al Ayuntamiento de Santa Eulária para que tenga constancia de su solicitud y les conceda su autorización.

«Si no ocurre nada jugaremos contra el Ebro en el campo de Santa Eulària porque no tenemos otra opción y el campo de la Peña Deportiva además está ahora fantástico con el nuevo césped artificial que le han instalado», señaló el director deportivo del CD Ibiza, que expresó su deseo de que «no haya ningún problema ni contratiempo más para volver a la normalidad» tras la disputa de ese encuentro frente al cuadro aragonés, al que se le realizó una propuesta para cambiar el orden de la jornada, que el Ebro no aceptó.

«No estamos cómodos, la verdad, con la situación. En toda la pretemporada no hemos pisado el campo de Can Misses-3 y solo hemos podido entrenar un día la semana pasada antes del primer partido como local. Y eso es un problema porque nos falta adaptación a nuestro campo, donde jugamos como local. Eso es indudable», manifestó Sergio Tortosa, antes de comentar: «Sobre todo cuando te tienes que entrenar en césped artificial y luego tienes que jugar en césped natural. Necesitamos que esto se normalice y poder pisar más de una vez el campo donde jugamos y que nuestros jugadores se sientan como en casa. Y no como si estuvieran jugando siempre fuera».

Poder mantener la concentración

Asimismo, el director deportivo de la entidad rojiblanca lamentó que un equipo como el CD Ibiza tenga que estar de un lado para otro a la hora de trabajar.

«Entre todo el baile de la pretemporada y que ahora entrenamos y jugamos un día, que al siguiente tenemos que parar por el cambio del césped, que hay que hacerlo, y nos vamos a jugar a Santa Eulària y después nos toca volver a jugar fuera, pues, en fin, lo cierto es que necesitamos adaptarnos y asentarnos para poder conocer nuestro campo. Si no, todo se nos hace muy difícil y complicado», aseguró Sergio Tortosa, que adelantó que seguirán entrenando en Can Misses-2, aunque pedirán poder desplazarse a entrenar en Santa Eulària «al menos un par de días» antes del partido contra el Ebro para que los jugadores «puedan hacerse con las dimensiones» del campo de la Peña y puedan «conocer el terreno donde van a jugar».

La nueva hierba de Can Misses-3 podrá estar en uso en unos 25 días

Las labores para el cambio del césped natural del campo de can Misses-3 ya están en marcha, por lo que la nueva superficie verde que se va a replantar no podrá estar ya en uso hasta que no pasen, como mínimo, unos 25 días.

Este martes, operarios de la empresa Royalverd Turf Engineering comenzaron con las tareas de transición y con la preparación del terreno, así como con la siega de la hierba que se va a sustituir por la nueva.

La instalación del campo de Can Misses-3, según pudo saber Diario Ibiza, se va a replantar con una variedad de césped llamada ‘Ryegrass’, que es más resistente al frío del invierno y que crece entre el entramado de la variedad que ya estaba establecida, de la variedad ‘Bermuda’, que es mucho más sensible a los cambios de temperatura cuando las condiciones del invierno se le hacen adversas y termina tornándose a un color amarillento al entrar la hierba en letargo y marchitarse.

Ante esa circunstancia, la mejor y más eficaz forma de combatir el clareado y el amarilleamiento del terreno de juego es a través del sistema de resiembra/overseeding, que consiste en segar el césped lo más bajo posible, escarificar y/o pinchar el césped, resembrar con las variedades adecuadas y recebar con arena antes de comenzar con los riegos.