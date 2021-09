La UD Ibiza pone a la venta 2.375 entradas de 15 a 30 euros

La UD Ibiza anunció ayer que ya están disponibles las entradas para ver el partido correspondiente a la sexta jornada en LaLiga SmartBank, que enfrentará al equipo de Juan Carlos Carcedo con el Real Oviedo el sábado en el Estadio Can Misses-Power Electronics a las 16 horas. El club ha puesto a disposición de los aficionados un total de 2.375 entradas repartidas entre los diferentes sectores del recinto deportivo. El precio oscila entre los 15 y los 30 euros, más económico que en el anterior encuentro en casa, cuando fueron de 30 y 40 euros.

Desde la entidad que preside Amadeo Salvo puntualizaron que el servicio de venta se detendrá cuando se alcance el aforo permitido por el Govern balear, actualmente del 50 por ciento de la capacidad total del estadio. Ante el Amorebieta asistieron 3.119 espectadores, la mayoría de ellos abonados del club.

La compra de entradas puede realizarse online o en las taquillas de Can Misses, miércoles, jueves y viernes de 17 a 20 horas y el mismo sábado de 12 a 16 horas. No obstante, los abonados, cerca de 2.800, tienen preferencia. Desde el club no especificaron cómo se determinará la cantidad de entradas a la venta para el público general.

Por otra parte, LaLiga dio ayer a conocer los horarios confirmados para los partidos correspondientes a la octava jornada de Liga en Segunda División. El cuadro ibicenco, que marcha octavo clasificado con siete puntos, visitará Ipurúa para medirse al Eibar el domingo 3 de octubre a las 14 horas. El conjunto vasco tiene actualmente los mismos puntos.