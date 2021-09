Juan Carlos Campillo: «Soy muy competitivo; quería ser campeón de España con 50 años y lo he conseguido»

Juan Carlos Campillo (Ibiza, 21-02-1970) madura como el buen vino. El extriatleta, competitivo como pocos, mantiene una pelea contra el tiempo y este domingo, cumpliendo su promesa, se proclamó campeón del Open de España de mountain bike en la categoría máster 50. Un éxito que no habría conseguido sin su terquedad y espíritu combativo en la última prueba disputada en Las Navas del Marqués.

¿Qué hace un excampeón de triatlón compitiendo en un circuito nacional de ‘mountain bike’ a los 51 años?

Era un reto que me planteé al dejar el triatlón por las lesiones que tenía. Me puse como condición no dejar el deporte y me enfoqué con la bici de montaña. Hablando con un amiguete le dije que quería ser campeón de España con 50 años. El año pasado estaba apuntado a las mismas pruebas, pero se suspendieron por la pandemia. Este año empecé en Cambrils; quería ver cómo iba, hice octavo. Luego en la siguiente, tercero. Vi que tenía posibilidades y tiré para adelante.

¿Cómo se siente después de proclamarse campeón de España cumpliendo su reto?

Me siento contento. Después de muchos años, cuando has estado arriba siendo puntero en tu deporte, verte estancado y recordarlo… A nadie le amarga un dulce y más como lo conseguí ayer porque fue un auténtico calvario. Entrando sexto me daban los puntos para ser campeón, pero cuando llegué a meta a más de una hora del vencedor pensaba que lo había perdido.

¿Qué le pasó en carrera para definirlo como calvario?

Marchaba con el que ganó en mi categoría [Luis García, segundo en la general final] hasta el kilómetro 30, cuando tuve mi primer pinchazo. A los 10 kilómetros sufrí otro, y 10 kilómetros después el tercero. Ya no tenía recambios y fui bastante rato con la bicicleta en la mano. Le pedí una cámara a un chaval que me ayudó, pero lo pasé fatal hasta el final. Iba frito. Después de siete carreras, que te pase esto al final, pues se te pasan muchas cosas por la cabeza.

Menos abandonar, como sí hizo ‘Supermán’ López en la Vuelta a España.

Exacto. Es verdad que adelanté a dos más de mi categoría, pero llegué a casi una hora del primero y pensaba que había perdido el campeonato. No sabía nada y entré en la meta cabizbajo. Hasta que un amiguete vino y me dio la enhorabuena. Me dijo que había sido cuarto y que era campeón. Me cambió la cara y todo. Después de tanto esfuerzo me daba mucha rabia perderlo así.

¿Qué le motiva para seguir compitiendo al máximo nivel y no bajar un poco el ritmo?

Los resultados, ver que si aprietas un poco, entrenas bien y haces las cosas bien llegan los resultados. Cuando eres competitivo, no te conformas. Tomé esto como un método de salir de la rutina, un escape para tu mente. Ves que te gusta, te enganchas. Empecé a competir y fue también un reto querer ser campeón de España con 50 años. Y así fue. Llevo cuatro años yendo a la Mediterranean Epic, la mejor carrera española por etapas, y también me propuse ganarla y la gané. Eso te da fuerzas para seguir entrenando y motivándote. Cuando dejé el triatlón hice la prueba Madrid-Lisboa y quedé cuarto. Se van acabando los retos [risas].

Alguno le quedará por completar.

Quiero hacer con mi compañero Carlos Morote la Vuelta a Ibiza en BTT, que también tiene mucho caché. Es una disciplina en la hay que tener suerte. La bici de montaña no es como la de carretera, pueden pasarte mil cosas, un trastazo, romper la cadena, un ‘llantazo’... Hay que estar bien físicamente y luego tener buena técnica porque hay unos descensos que no los hace cualquiera. Seguiré en esto.

¿Ha recibido algún tipo de ayuda o cuánto le ha supuesto viajar a cada prueba del Open de España de BTT?

A la prueba en Santander fui con dos compañeros pero a las demás he ido solo. La bici a veces la mando o voy en coche, como a Cazorla o Cambrils. A Santander la mandé por mensajería y a Astorga, como era el fin de semana siguiente, la mandé desde allí. Todo me lo costeo yo, mi club, CE Es Xebel·li, me ayuda mucho pero a nivel económico no. Cada viaje me gasto entre 300 y 500 euros entre el desplazamiento, la estancia y esas cosas. Luego la bici de montaña lleva un mantenimiento que le puedes echar dinero cada día cambiando esto y lo otro.

¿Qué tipo de rutinas y entrenamientos sigue para seguir rindiendo al máximo nivel?

Todo esfuerzo lleva unas rutinas, en triatlón llevaba dietas más estrictas, y ahora como de todo pero controlando un poco el peso. A esta edad cuesta más, hay que controlar la cantidad, cuidarte, no beber mucho alcohol. En general cerrar un poquito el grifo, pero nada fuera de lo normal. Y luego hago seis entrenamientos a la semana. Dos horas o dos y media entre semana y luego hasta nueve horas el fin de semana. El día de descanso para el fisio.