Carcedo: «No va a ser fácil que nos puedan ganar, pero tampoco que ganemos nosotros»

Juan Carlos Carcedo no dio señales de su estado anímico tras el empate ante Las Palmas. Con un rictus serio y orgulloso del trabajo de sus futbolistas, el riojano recordó que el fútbol en muchas ocasiones «son circunstancias y pequeños detalles» y que finalmente «la clasificación te lleva donde mereces». «El preparador de la UD Ibiza reconoció que el conjunto canario tuvo «sus acercamientos» y que «no es fácil» rendir al nivel que lo hicieron en una plaza como el Estadio Gran Canaria. «El mérito de no haber perdido está en que este equipo sobre todo compite, los partidos son complicados y estamos demostrando estar al nivel, pero es una categoría muy complicada. Tenemos gente con mucha calidad del año pasado y los que se están incorporando han hecho que tengamos una muy buena plantilla. No va a ser fácil que nos puedan ganar, pero tampoco es fácil que nosotros ganemos», resumió Carcedo el inicio liguero de los celestes.