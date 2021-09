El Estadio Gran Canaria desafía la solvencia del Ibiza

El Estadio Gran Canaria de Las Palmas servirá hoy como punto de partida para la senda que tomará la UD Ibiza en su primera aventura en LaLiga SmartBank (18,15 hora peninsular/Movistar LaLiga). Buena parte de las aspiraciones del recién ascendido pueden empezar a despejarse en función de lo que suceda en uno de los escenarios más potentes de la competición, feudo de una UD Las Palmas que ha confeccionado un ambicioso proyecto bajo la dirección de Pepe Mel con el objetivo de intentar regresar a Primera División cinco temporadas después. El conjunto amarillo necesita además reaccionar tras un dubitativo inicio de campeonato en el que ha sumado un triunfo, dos empates y una derrota, encajada la pasada semana frente al CD Mirandés por 4-2. Ante su afición –se prevén cerca de 15.000 espectadores– y con el más que probable debut de Jonathan Viera, el equipo grancanario buscará enderezar el rumbo para encaramarse a la zona noble de la clasificación y abandonar su actual decimotercera posición.

Enfrente, la UD Ibiza de Juan Carlos Carcedo persigue su segunda victoria consecutiva lejos de Can Misses tras el empate inaugural en La Romareda y el histórico triunfo en Butarque frente al Leganés (1-2). La escuadra celeste pretende sobre todo mantenerse invicta y dejar su portería a cero, algo que no consigue desde la primera jornada en Zaragoza. El amargo empate cosechado en casa contra el Amorebieta por la falta de efectividad en ataque apeó a los ibicencos de los puestos de promoción, pero llegan a Las Palmas en la octava plaza, con seis puntos, y transmitiendo muy buenas sensaciones.

En lo deportivo, Carcedo recupera al bigoleador en la segunda jornada frente al Málaga, el polaco Mateusz Bogusz, que se perdió el último duelo frente al conjunto vasco por su participación en dos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2023 con la selección sub 21 de Polonia. Bogusz, el fichaje más productivo de los celestes hasta el momento, volverá al perfil zurdo del ataque ibicenco como escudero de lujo de Sergio Castel, el otro goleador de la UD Ibiza con dos dianas.

Junto a ellos, Carcedo podría apostar de nuevo por Ekain en la mediapunta. El vasco fue el autor del gol de la victoria en Butarque y también pudo dejar los tres puntos la semana pasada en Can Misses tras estrellar dos balones en la madera. Guerrero y Herrera también llaman a la puerta de la titularidad.

No obstante, en la banda derecha es donde se presentan más dudas. Cifuentes, Davo, Miki Villar o el recién llegado ‘Nono’ aspiran a un puesto en el once de Carcedo. Otra de las novedades podría ser la de Pape Diop en medio campo, donde el técnico riojano también tiene un amplio abanico de posibilidades. El senegalés compite por el puesto con Kevin Appin, titular frente al Amorebieta, y Javi Pérez, una de las piezas básicas de la UD Ibiza en las últimas campañas.

El técnico ya avisó en la previa de que irá introduciendo variantes «paulatinamente», ya que su vieja guardia tiene asimilados los automatismos y está ofreciendo un notable rendimiento en el arranque liguero. Manu Molina parece inamovible en la zona de creación del fútbol celeste, y tampoco se esperan grandes cambios en la línea defensiva. La irrupción de Juan Ibiza en el centro de la zaga podría ser la única sorpresa en la retaguardia de Carcedo.

Por parte de Las Palmas, el foco estará puesto sobre Jonathan Viera y su probable y anhelada reaparición en el equipo amarillo. Será la cuarta etapa del talentoso futbolista grancanario en el conjunto local, tras su retorno este verano de su aventura en China como el fichaje más impactante del mercado en la categoría.

Como curiosidad, el encargado de impartir justicia, el catalán Víctor García Verdura, dirigió el partido que dio el ascenso a la UD Ibiza frente al UCAM Murcia.

Pepe Mel medita los minutos que dará a Viera ante los celestes

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, dijo este viernes que Jonathan Viera, «obviamente», no está en condiciones de jugar los 90 minutos de este sábado ante el Ibiza, aunque irá convocado, y confirmó la baja por lesión del central andaluz Raúl Navas, única ausencia en su plantilla.

El técnico madrileño confirmó en la rueda de prensa previa al último entrenamiento que Viera entrará en la lista de 23 citados, si bien tiene que «meditar con tranquilidad» si pone al jugador «de inicio» o lo hace «cuando el partido esté abierto», pero en cualquier caso admite que necesitan «ponerle en juego».

En el caso de Raúl Navas, reconoció que «seguramente» se equivocó al alinearlo el pasado fin de semana ante el Mirandés en Anduva (4-2), porque el central sevillano tenía molestias, mientras que otros compañeros sí estaban al cien por cien.

«Cuando haces eso, esta categoría te penaliza, y no vamos a caer dos veces en la misma piedra. No está roto, la resonancia ha salido limpia, pero el jugador dice que tiene molestias al sprintar y juega mermado, por lo que no vamos a arriesgar», explicó.

Mel quiere pasar página tras la goleada encajada en Miranda de Ebro, donde tuvo un «sentimiento de fracaso personal» debido al planteamiento que hizo del partido, por lo que no quiere que ningún jugador se sienta señalado, y ahora se centra en medirse a un Ibiza que llega invicto al Estadio de Gran Canaria.

«Nuestro máximo respeto a un equipo que viene con la dinámica ganadora del año pasado, que no ha perdido todavía, y no va a ser nada sencillo», dijo del rival. Además, comentó que suele jugar con 3-4-3 en salida de balón, y 4-2-3-1 para defender.

El técnico madrileño espera que su equipo recupere la versión «homogénea» y el «equilibrio» que sí tuvo en los tres primeros partidos ante Valladolid, Girona y Huesca.

Además, recordó que en estas cuatro primeras jornadas «todos los favoritos ya han fallado», incluido el suyo, con un partido «decepcionante» tras un «día malo», pero lo que es más «preocupante» es que conceda ocasiones al rival «con relativa facilidad».

Mel celebra que para el próximo partido recupera a los jóvenes Ale García y Alberto Moleiro, quienes han regresado de sus amistosos con la selección española sub’19, porque son dos futbolistas «importantes» en sus planes, «más allá de que no tengan ficha profesional», destacó.