El Club Bàsquet Sant Antoni afronta este sábado su primer partido amistoso de pretemporada. El conjunto ibicenco visita la pista del CB Prat catalán, rival de superior categoría ya que juega en la LEB Oro. El duelo se disputará a partir de las 16 horas y será a puerta cerrada en el Pavelló Joan Busquets. Los de Portmany empezarán a engrasar la máquina y a ensamblar la plantilla que debutará en la LEB Plata, en la que será una campaña histórica para los isleños.

Para este choque el Sant Antoni aún no podrá contar con los americanos Laron Smith ni con Ramel Thompkins. El primero llegaba este viernes a la isla, pero no jugará ya que hasta el lunes no se someterá al pertinente reconocimiento médico previo.

Carlos Flores, entrenador del Sant Antoni, manifestó que el partido lo afrontan como una gran oportunidad para ir cogiendo «rodaje» y ritmo competitivo. «Los dos equipos estamos todavía con bajas porque las plantillas no están completas. Eso seguramente también dificulta que en el día a día puedas competir bien. Lo que buscamos es intentar dar ese plus de competitividad a nuestros jugadores. Que comiencen a encontrar sensaciones y a conocer al resto de compañeros, ya que la mayoría son nuevos», explicó el técnico catalán.

Flores manifestó que «será un partido complicado» porque se verán las caras ante un adversario que juega en la segunda categoría del baloncesto masculino español. «Pero ambos equipos saldremos beneficiados porque podremos competir, jugar y tener sensaciones de partido, además de sumar minutos tanto a nivel defensivo como ofensivo», declaró el preparador de los isleños.

Flores declaró que «no deja de ser un partido amistoso» y «como tal» se lo toman, por lo que el resultado será lo de menos. «Vamos con la idea de poder sumar todo lo que estamos construyendo durante las dos últimas semanas a nivel de juego. Queremos coger confianza y encontrarnos en la pista», sentenció Flores.