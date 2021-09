Dos semanas de éxodo por un nuevo cambio de césped en Can Misses

Según avanzó ayer Radio Ibiza, el césped que instaló este verano la UD Ibiza en ambos recintos deportivos para su participación en LaLiga SmartBank tendrá que levantarse de nuevo y sembrar otro tipo de hierba más adecuada para los meses de invierno, algo «que sucede en la mayoría de campos del Mediterráneo», subrayaron a Diario de Ibiza fuentes del club celeste.

Este rotativo confirmó con el Ayuntamiento de Eivissa que el Patronato de Deportes trasladó ayer la información aportada por la entidad que preside Amadeo Salvo al CD Ibiza y a los clubes de atletismo que se verán afectados por esta resiembra, para que lo tengan en cuenta de cara a las próximas semanas. Desde el Consistorio puntualizaron que el Patronato se ha puesto a disposición de los clubes «para intentar encontrar alternativas a las molestias que les pueda generar», sobre todo en el caso del CD Ibiza, que tras debutar este domingo en su nuevo feudo contra el Tarazona deberá buscar acomodo en otro recinto de la isla, tanto para llevar a cabo sus entrenamientos como para recibir al CD Ebro, el 26 de septiembre en la cuarta jornada de Segunda RFEF.

Los trabajos para la sustitución de la hierba tipo Bermuda a la Ray Grass, más resistente a la lluvia y a las bajas temperaturas, comenzarán el próximo lunes en Can Misses 3 y se empleará maquinaria más pesada durante los tres primeros días. Después no se podrá pisar el campo durante dos semanas mientras se asienta el nuevo césped. Durante ese periodo no podrán realizarse entrenamientos de equipos de fútbol ni jugar partidos oficiales de Liga.

El estadio, en octubre

En el Estadio Can Misses la sustitución del césped comenzará a finales de septiembre, tras el partido contra el Burgos el sábado 25. En previsión de este contratiempo, el club ya había comunicado a LaLiga su necesidad de jugar dos jornadas consecutivas como visitante, en Eibar el 3 de octubre y en Cartagena el día 10 en los encuentros correspondientes a la octava y la novena jornada.

Tal y como reconoció ayer el técnico de la UD Ibiza, Juan Carlos Carcedo, el equipo alternará sus entrenamientos a partir del próximo lunes en el estadio y en el campo municipal de hierba sintética de Sant Rafel, donde juega su equipo filial. «Veníamos de césped artificial el año pasado y no nos va a asustar. Lo importante es seguir con el buen ambiente que hay. El club va dando pasos y nosotros le acompañamos», indicó Carcedo al respecto.