Un riego «extraordinario» hace explotar a los clubes de atletismo

El Club Atletisme Pitiús y el U-Run, usuarios de la pista de atletismo y el campo de césped de Can Misses III, explotaron este miércoles por la activación de los sistemas de riego durante la tarde que afectó a sus entrenamientos. Ambos clubes cargaron contra el alcalde, Rafa Ruiz, la concejala de Deportes, Elena López, el Patronato de Deportes y la UD Ibiza, afirmando sentirse nuevamente «humillados» y «engañados». El PP de Vila exigió a Ruiz en un comunicado «que cese en la permanente agresión al deporte base municipal» y que «cumpla con lo comprometido a las diferentes disciplinas para el uso del Can Misses 3». Por su parte, desde el Ayuntamiento explicaron que lo que ocurrió con los aspersores «fue algo extraordinario ya que normalmente no se hace el riego durante esta franja horaria». No obstante, matizaron que «de los más de 20 aspersores que tiene el campo sólo se encienden de tres en tres entre 10 y 15 minutos, en un punto concreto de esta instalación», y añadieron que «hay 10.000 m2 de zona de entreno y pueden convivir las dos actividades perfectamente».