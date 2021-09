Juan Ibiza: «No entiendo de titulares ni de suplentes»

A Juan Ibiza se le pudo ver en su presentación motivado, alegre y contento de volver a estar en su tierra. Al futbolista isleño, formado en las categorías inferiores del CF Rapid y de la SD Portmany antes de marcharse siendo un chaval a la cantera del Villarreal, le brillan los ojos cuando habla de su nueva aventura en las filas de la UD Ibiza, y se le nota con unas ganas tremendas de involucrarse de lleno en el terreno de juego para empezar a ayudar al equipo con su fútbol.

«Para mí es un orgullo tremendo volver a casa después de 15 años. Para mí y para mi familia. Pero yo no he venido solo porque sea mi casa. Yo he venido porque es un proyecto muy ilusionante, que me ha llamado la atención, y le estoy muy agradecido al club por interesarse en mí y darme esta oportunidad. Eso, añadido a que vuelvo a casa, hace que esté muy contento, con ganas de ayudar al equipo y de seguir creciendo junto a este club, que está haciendo las cosas muy bien», declaró el nuevo zaguero celeste.

El jugador ibicenco transmite a primera impresión la certeza de que quiere saborear una temporada en Segunda División que es histórica para el club que preside Amadeo Salvo y para todos los aficionados de la isla, y que Juan Ibiza se ha propuesto encararla con la idea de aprovecharla al máximo para reivindicarse en la competición de la categoría de Plata como estandarte del fútbol pitiuso. De lo que no cabe duda alguna es de que el defensa isleño ha regresado a la isla dispuesto a ser protagonista activo de esa página que aún está por escribirse en la entidad celeste.

«Desde el primer día que contactaron conmigo me hizo mucha ilusión. Me hace mucha ilusión y me siento muy orgulloso de que haya un equipo en esta isla que haya hecho las cosas tan bien como se han hecho, que haya progresado tanto futbolísticamente, y que haya un proyecto ambicioso. A mí eso me enorgullece mucho. Y, sobre todo, estoy muy contento de formar parte de este proyecto. He venido con toda la ilusión y con todas las ganas del mundo», aseveró con firmeza Juan Ibiza en su puesta de largo con la camiseta de la UD Ibiza.

Al hablar de la plantilla de la UD Ibiza, el futbolista isleño aseguró que tiene «un nivel muy bueno» y que el equipo «compite muy bien» porque es «uno de los tres equipos invictos de la categoría», un dato «que quiere decir algo», añadió.

Compromiso total con el bloque

Además, Juan Ibiza matizó que su compañeros en el centro de la defensa Rubén y Goldar «tienen un nivel muy alto» y que «han hecho muy buenos partidos». Por tal razón, el isleño avanzó que va a seguir «trabajando» para poder «aportar» al equipo «todo lo que sea» con el objetivo de «tener minutos».

«Lo más importante es el equipo, que trabajemos todos juntos para que el equipo vaya para arriba. Que seamos competitivos en los entrenamientos para que todo el mundo mejore y vaya creciendo y aprovechemos las oportunidades», recalcó el jugador pitiuso, que también subrayó: «Yo en el fútbol de hoy en día no entiendo de titulares ni de suplentes. Entiendo de que cada uno da el máximo en los entrenamientos y después el míster elige quién juega cada partido, en función del rival y de mil cosas. Y creo que los veintipico jugadores de la plantilla tenemos que estar preparados para entrar en cualquier momento. Y que cada partido es un mundo. Lo único que puede decir es que cada vez que me toque jugar voy a estar preparado para ello y que voy a trabajar al máximo para que se pueda confiar en mí lo máximo posible».

Aquellos maravillosos años

Juan Ibiza rememoró sus primeros años como futbolista en la isla y trató de echar la vista atrás para acordarse de la última vez que estuvo en el estadio de Can Misses, cuando aún era todavía un niño.

«No sé cuando fue la última vez que lo pisé, pero entrar a los túneles de vestuario y tal, yo creo que desde que jugaba en el Rapid, incluso antes del Portmany. Puede ser que tuviera nueve años. ¡Y anda que no ha cambiado el tema! Para bien, por supuesto», concluyó.