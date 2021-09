El diputado vasco Aitor Esteban califica de «vergüenza» la narración del Ibiza-Amorebieta

El portavoz del Grupo vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, censuró este domingo en redes sociales los comentarios en Movistar del partido que enfrentó a la UD Ibiza y el Amorebieta, calificando «de vergüenza» las intervenciones del periodista Pedro Nieto destacando el gran nivel ofrecido por el equipo celeste. En opinión de algunos aficionados del conjunto zornotzarra, el comentarista de la retransmisión oficial del encuentro «faltó al respeto» al equipo de Iñigo Vélez. Un tuit del periodista Unai Larrea tras el empate desató una catarata de opiniones: «Escuchando al comentarista (no al narrador) del Ibiza-Amorebieta, me da mucha pena no ser cliente de @MovistarPlus para darme el gustazo de darme de baja. ¡Qué falta de respeto! El Ibiza parece el Milan de Sacchi y el Amorebieta… el indigente que se cuela en una gala. Por cierto: el partido de la súper naranja mecánica del Ibiza y del intruso e impostor Amorebieta ha acabado en empate 1-1. El próximo partido, en el bar, ya nos han dicho: sin volumen».

Aitor Esteban, en esa misma línea de opinión, tuiteó: «Estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Quién es ese fenómeno de la objetividad deportiva? De vergüenza». Y él mismo respondió al momento: «Era @Pedronieto23 [alias de Pedro Nieto en Twitter]. Ha conseguido que acabara quitando el volumen», sentenció el diputado del PNV.

El propio Pedro Nieto se defendió: «Se aceptan las críticas como no puede ser de otra manera. No tengo intereses en ningún equipo, sólo en contar lo que veo, acertada unas veces y otras no. Saludos Esteban».

La contestación del diputado por Vizcaya no se hizo esperar: «No pongo en duda que no tienes intereses, Pedro, y que aceptas las críticas. Seguro que es así. Pero te digo que la afición y seguidores del Amorebieta se han sentido ninguneados desde el minuto uno. Algo ha debido fallar para que, quien no es forofo, quite el audio. Un saludo».

Seguidores de la UD Ibiza respondieron a Esteban que el equipo de Carcedo tuvo «15 disparos, 2 palos, y el 80 % de la posesión», y que «cualquier persona imparcial que viera el partido realmente vio a un equipo dominar y someter al rival y a otro marcar un gol y encerrarse 90 minutos».