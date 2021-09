Bruno García: «Había soñado con esto, pero lo complicado es hacerlo realidad»

«Estoy muy contento y muy satisfecho. Aún no me lo creo. Y me siento doblemente feliz porque Mario Sánchez, mi mejor amigo, era hasta este lunes el único de los seis miembros de nuestro equipo que no había conseguido ninguna medalla. Y tras ganar la de plata en el K-4 500 metros, así regresamos todos con alguna medalla colgada. En la prueba del K-4 peleamos por todos, pero los tres que ya teníamos medalla empujamos especialmente por Mario para que él no se fuese de vacío», aseguró ayer a Diario de Ibiza Bruno García, mientras viajaba de regreso a Ibiza.

No en vano, la embarcación española del K-4 500 compitió por el oro al máximo nivel, pero acabó finalmente en el segundo puesto de la clasificación de la final A de la prueba, tras cruzar el balizamiento de la meta con un tiempo de 1:22.72, a +64 décimas de los vencedores.

El triunfo y el oro en la carrera del K-4 500 se los adjudicaron los representantes de Rusia Zakhar Khuzhii, Andrei Laskorunskii, Dmitrii Mamtsev y Dmitri Bykanov, con un tiempo final de 1:22.07.

La tercera posición y la medalla de bronce han sido para los alemanes David Appelhans, Albert Fritzsche, Linus Bange y Noah Kothlow, después de detener el crono en 1:23.22 (+114).

El piragüista del CNSA destacó que siempre tuvo confianza en sus posibilidades y en las de su equipo, aunque sabía que tendrían que luchar duro y al máximo de sus fuerzas contra rivales que eran más fuertes físicamente.

Premio al esfuerzo y la tenacidad

«Por los tiempos y controles que habíamos hecho en la pista, por lo mucho que hemos entrenado, sí que tenía esperanzas de poder lograr algún éxito y subir al podio en este Mundial. Lo que pasa es que el mejor resultado que había conseguido hasta ahora el equipo júnior masculino en su palmarés fue en 2015 con una generación que fue muy buena y que consiguió un oro y dos bronces. Mientras que nosotros hemos logrado tres oros y dos platas, algo que, la verdad, ha sido del todo excepcional», apuntó el deportista ibicenco.

Bruno García, que ha saboreado el éxito con anterioridad en las competiciones de promoción de ámbito nacional, cierra su paso por el Mundial de Portugal con absoluta brillantez, tras haber luchado con los mejores del mundo en representación de España, cosechando allí estos días sus mayores éxitos a nivel internacional. Logros en forma de doble plata mundialista que consagran al deportista ibicenco como uno de los palistas nacionales con mayor proyección de futuro.

«Alguna vez había soñado con esto. Era uno de los objetivos, pero de ahí a conseguirlo y hacerlo realidad hay un gran paso y es lo complicado. He tenido una temporada bastante difícil, por así decirlo, y este éxito en el Mundial ha sido un shock muy grande, la verdad», confesó Bruno García.

Hito en el piragüismo de Ibiza

A la hora de valorar la actuación de su pupilo en la cita mundialista de Portugal, Eduardo Prendes, entrenador del CNSA, manifestó: «Esta segunda medalla de Bruno en el Mundial júnior supone mucho más de lo que esperábamos antes de empezar la competición. Si con una medalla ya estábamos más que satisfechos, que Bruno haya conseguido una segunda plata es algo que colma todas nuestras expectativas. Este éxito supone un hito ahora mismo para el CNSA y para todo el piragüismo ibicenco. Las sensaciones son inmejorables y estamos aún asimilando lo que ha conseguido Bruno porque ha sido un éxito mayúsculo».

Asimismo, Eduardo Prendes puso en valor el sacrificio de Bruno García desde que era pequeño, cuando empezó a entrenarle «con ocho o nueve años», y admitió que «personalmente» y «como entrenador», este histórico logro deportivo de su pupilo supone para él «una satisfacción tremenda».

Recepción del CNSA al palista

Hoy martes, a las 18.30 horas, el Club Nàutic Sant Antoni ofrecerá un recibimiento a Bruno García, y a las 19 horas está previsto que el palista ofrezca una rueda de prensa junto a los entrenadores del CNSA Betty Menéndez y Eduardo Prendes. En el mismo lugar, a las 20 horas, se celebrará un acto con la presentación del cuadro de honor de los últimos veinte años de historia deportiva del CNSA, con el que se rinde homenaje a los deportistas más importantes de la cantera del club sanantoniense.